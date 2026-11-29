Der Gesetzentwurf des Sozialministers zur Rentenreform stößt auf Kritik in der Union. Der Vizekanzler nennt die Pläne dagegen einen „klugen Kompromiss“.

verteidigt das Rentenreform-Konzept seines Parteifreunds, Arbeitsminister Alexander Schweitzer.

„Der Vorschlag ist ein kluger Kompromiss. Damit haben wir die Chance, die Rente für die kommenden Jahrzehnte zu sichern“,Schweitzers Konzept sei umfassend und gerecht und eines, das „für alle Generationen funktioniert“. Denn: „Die junge Generation kann darauf setzen, dass das Rentenniveau durch die neue Kapitalrente stabil bleibt. Alle, die sehr früh angefangen und lange eingezahlt haben, haben sich ihre Rente nach 45 Jahren verdient“, erklärte Klingbeil.immer weiter von den Empfehlungen der Expertenkommission zur Reform der Rente entfernt.

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So will Schweitzer etwa die abschlagsfreie Frührente nach 45 Beitragsjahren für einige zwar einschränken, im Kern aber beibehalten. Ursprünglich hatte seine Amtsvorgängerin, die damalige SPD-Chefin Bärbel Bas, die Umsetzung aller Kommissionsvorschläge zugesagt. Die Union bedauert die „Kehrtwende in der Rentendebatte“, wie CSU-Landtagsfraktionschef Klaus Holetschek es ausdrückt. Zugleich ist aber die Einsicht gereift, dass es ein Entgegenkommen beider Seiten braucht.