Im Kanzleramt beraten am Abend führende Koalitionäre über die Rentenreform. Im Fernsehen machen der Unionsfraktionschef und der SPD-Generalsekretär einmal mehr deutlich, wo die Differenzen liegen.

-Sendung » Maybrit Illner «. Er sprach von einem »Gesprächsangebot« und betonte zugleich die Notwendigkeit, bei der geplanten Rentenreform zu einer Einigung zu kommen: »Da geht's nicht nur um diese Koalition.

Es geht um unser Land.

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« Und klar sei auch: Je länger man brauche, desto anstrengender werde es »und vielleicht auch unwahrscheinlicher«. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur gab es am Abend ein Treffen führender Koalitionspolitiker im Kanzleramt zur Rentenreform. Mit dabei war unter anderem Arbeitsminister. Vor allem wegen des Streits um die sogenannte Rente mit 63 kommen Union und SPD bei ihren Plänen auch mit weiteren Elementen derzeit nicht voran.