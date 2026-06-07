Die DGB-Chefin Yasmin Fahmi hat einen Radikal-Vorstoß in der festgefahrenen Renten-Debatte vorgestellt. Sie will, dass jeder Arbeitnehmer in Deutschland zu einer Betriebsrente verpflichtet wird. Die zusätzliche Altersvorsorge soll neben der gesetzlichen Rente bestehen und nicht allein von den Arbeitnehmern bezahlt werden.

Renten-Hammer von DGB-Chefin Yasmin Fahimi ! Ihr Radikal-Vorstoß in der festgefahrenen Renten-Debatte sieht vor: Künftig soll jeder Arbeitnehmer in Deutschland zu einer Betriebsrente verpflichtet werden! Fahimi will, dass es eine verpflichtende betriebliche Alterssicherung für alle gibt, und zwar mit uns als Tarifvertragsparteien.

Die zusätzliche Altersvorsorge soll neben der gesetzlichen Rente bestehen und nicht allein von den Arbeitnehmern bezahlt werden. Auch die Arbeitgeber sollen nach den Vorstellungen des Deutschen Gewerkschaftsbundes tief in die Tasche greifen. Nächstes Ziel ist es, eine Lösung zu finden, die für alle Beteiligten fair ist. Fahimi plant, Ende des Monats konkrete Vorschläge zu präsentieren.

Bis dahin bleibt es offen, wer am Ende welchen Anteil zahlen soll. Für die-Chefin steht jedoch fest: Die Arbeitgeber müssen ihren Beitrag leisten. Die betriebliche Altersvorsorge dürfe nicht einseitig zulasten der Arbeitnehmer gehen. Eine Pflichtlösung nur für Beschäftigte lehnt Fahimi ab.

Dass der Vorstoß für heftige Diskussionen sorgen dürfte, erwartet die Gewerkschaftschefin bereits. Sie könne sich vorstellen, dass da der Aufschrei groß sein wird und die Kritik kommt, dass noch mehr Beiträge fällig werden. Auf andere europäische Länder hat Fahimi ihre Blicke gerichtet. Dort liege der verpflichtende Rentenbeitrag häufig bei 20 Prozent oder sogar darüber.

Oft zahlten Arbeitgeber dabei mehr als die Beschäftigten selbst. Fahimi hält diesen Ansatz für vernünftig und möchte ihn in Deutschland umsetzen. Sie kann sich nicht vorstellen, dass dies 'irrsinnig' ist. Daher wird es in den nächsten Wochen wahrscheinlich heftige Debatten über die Zukunft der Renten geben.

Die Gewerkschaftschefin hofft, dass sich alle Beteiligten auf einen fairen Weg einigen können, um die Renten der Zukunft zu sichern





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