Rentenanpassung 2027: Bundesregierung plant Plus von 4,09 Prozent

Die gesetzlichen Renten steigen zum 1. Juli 2027 voraussichtlich um 4,09 Prozent. Das Bundesarbeitsministerium begründet das Plus mit gestiegenen Löhnen.

Die gesetzlichen Renten in Deutschland sollen im kommenden Jahr deutlich anziehen. Das Bundesarbeitsministerium geht laut einem Entwurf des neuen Rentenversicherungsberichts der Bundesregierung von einer Erhöhung um 4,09 Prozent aus. Diese Anpassung ist für den 1. Juli 2027 geplant und betrifft die rund 21 Millionen Rentner im Land.

Prognosen liegen über dem offiziellen Wert

Während das Ministerium auf einen Anstieg von 4,09 Prozent kommt, sehen andere Experten ein noch höheres Potenzial. Oliver Holtemöller, Konjunkturchef des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle (IWH), prognostizierte bereits zuvor einen Wert von 4,7 Prozent. Auch Ulrich Kater, Chefvolkswirt der DekaBank, hält einen Anstieg von mehr als vier Prozent für realistisch. Die Deutsche Rentenversicherung selbst hatte damals einen Wert von 4,4 Prozent erwartet.

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Lohnentwicklung treibt Rentenerhöhungen voran

Der Hauptgrund für das kräftige Plus liegt in der dynamischen Lohnentwicklung. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes lagen die Nominallöhne im zweiten Quartal 2026 um 4,1 Prozent höher als ein Jahr zuvor. Die jährliche Rentenanpassung orientiert sich grundsätzlich an dieser Lohnentwicklung, was die Berechnungsgrundlage für das bevorstehende Plus bildet.

Serie deutlicher Erhöhungen setzt sich fort

Für die Rentnerinnen und Rentner bedeutet dies eine Fortsetzung einer Serie signifikanter Erhöhungen in den letzten Jahren. Im Jahr 2026 gab es bereits 4,24 Prozent mehr, 2025 waren es 3,74 Prozent und im Jahr 2024 sogar 4,57 Prozent. Diese Entwicklung zeigt, dass die Kaufkraft der Renten in den vergangenen drei Jahren kontinuierlich gestärkt wurde.

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Beitragslast bleibt zunächst stabil

Neben den positiven Nachrichten für die Empfänger enthält der neue Bericht jedoch auch Aspekte, die für Beitragszahler weniger erfreulich sind. Für das Jahr 2027 soll der Rentenbeitrag zunächst bei 18,6 Prozent bleiben. Dies bietet eine gewisse Planungssicherheit für Arbeitnehmer und Arbeitgeber, da keine sofortige Steigerung der Abgaben zu erwarten ist.

Endgültige Feststellung erfolgt im Frühjahr

Die genannten 4,09 Prozent sind noch nicht endgültig festgeschrieben. Die genaue Höhe der Rentenanpassung steht erst im Frühjahr des Folgejahres fest, wenn alle relevanten Daten vorliegen und die Berechnungen abgeschlossen sind. Bis dahin können sich die Werte noch leicht ändern, obwohl die aktuellen Trends stark in Richtung eines deutlichen Plus weisen.