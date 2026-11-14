Rentenreform 2027: Abschläge steigen auf 0,4 Prozent

Alexander Hoffmann kündigt schärfere Rentenkürzungen an. Die SPD hält an der Rente mit 63 fest. Der Kompromiss soll Beiträge stabil halten und Strukturreformen einfordern.

Die geplante Anpassung der Rentenabschläge wird sich deutlich verschärfen, da der Bundestagsabgeordnete Alexander Hoffmann eine Erhöhung von 0,3 auf 0,4 Prozent pro Monat fordert. Diese Änderung soll rechtlich abgesichert ab dem Haushaltsjahr 2027 in Kraft treten, um langjährige Diskussionen über eine Anhebung auf 0,5 Prozent zu beenden. Das Bundesarbeitsministerium wird einen konkreten Vorschlag zum Zeitplan vorlegen, um diese strukturelle Anpassung im System zu verankern. Die Maßnahme dient dazu, die Finanzierungsgrundlage der Rentenversicherung langfristig zu stabilisieren und unerwartete Belastungen zu vermeiden.

Finanzierungswirkung und Beitragsstabilität

Die Anhebung der monatlichen Abschläge auf 0,4 Prozent ermöglicht es, den geplanten Kürzungsbedarf beim Bundeszuschuss teilweise auszugleichen. Ursprünglich war eine Kürzung in Höhe von einer Milliarde Euro geplant, die durch diese Maßnahme auf drei Milliarden Euro erhöht wird. Alexander Hoffmann betont, dass dieser Schritt entscheidend ist, um die Rentenbeiträge nicht über das zuvor prognostizierte Maß hinaus steigen zu lassen. Die CSU-Landesgruppe sieht in dieser Entscheidung einen notwendigen Schritt, um die solidarische Finanzierung im System aufrechtzuerhalten.

Also read Kalte Progression: Steuerzahler zahlen 2026 und 2027 gut 23 Milliarden Euro drauf

Durch die höhere Belastung bei vorzeitigem Renteneintritt wird ein Anreiz geschaffen, länger im Erwerbsleben zu bleiben. Dies wirkt der demografischen Entwicklung entgegen und entlastet den Bundeshaushalt mittelfristig. Hoffmann argumentiert, dass diese finanzielle Ausgewogenheit nur durch eine klare Anpassung der Regeln erreicht werden kann. Die CSU nutzt diesen Punkt, um Druck auf die Koalitionspartner auszuüben und weitere strukturelle Reformen voranzutreiben.

Koalitionsstreit über abschlagsfreie Rente

Im Zentrum der aktuellen Debatte steht die Abschaffung der abschlagsfreien Rente nach 45 Versicherungsjahren, auch bekannt als Rente mit 63. Alexander Hoffmann bezeichnet dieses Konstrukt als einen Fehler im Rentensystem, der Milliardenkosten verursacht. Er wirft der SPD vor, ihre zugesagten Strukturreformschritte nicht konsequent umzusetzen. Für die CSU ist dies eine elementare Gerechtigkeitsfrage, da das System nicht gezielt diejenigen unterstützen sollte, die einen vorzeitigen Ausstieg wünschen. Die unionistische Seite erwartet daher von der sozialdemokratischen Partei, dass sie ähnliche Sparvorschläge an anderen Stellen unterbreitet.

Advertisement

Alexander Hoffmann erinnert daran, dass die CSU die Haltelinie beim Rentenniveau bis 2031 nur mitgetragen hat, weil eine umfassende Reformversprechen bestand. Ohne Kompromisse bei der Rente mit 63 werde man weitere Schritte nicht akzeptieren. Die Position der Union ist klar: Wenn die SPD die abgeschaffte Regel beibehalten will, müssen andere Bereiche gekürzt werden, um die Gesamtkosten neutral zu halten. Dies führt zu einem fundamentalen Konflikt in der Koalition über die Prioritäten der Rentenpolitik.

Positionen der SPD und Verhandlungsstand

Matthias Miersch, Fraktionschef der SPD, zeigt sich unerbittlich in der Verteidigung der Rente nach 45 Beitragsjahren. Er bezeichnet dieses Anliegen als wichtig für die Bevölkerung und eine Frage der Gerechtigkeit. Miersch rechnet noch in diesem Jahr mit einem Kabinettsbeschluss zur Rentenreform, wobei der neue Arbeitsminister Alexander Schweitzer den Entwurf in den kommenden Wochen vorlegen wird. Von den 33 Vorschlägen der Rentenkommission herrsche bei 30 Punkten Einigkeit zwischen Union und SPD. Nur bei der Rente mit 63 sieht er kaum Verhandlungsspielraum.

Miersch bezweifelt zudem die Realisierbarkeit der hohen Einsparungen, die die Union für eine Abschaffung in Anspruch nimmt. Mit einer solchen Änderung seien niemals zehn Milliarden Euro einzusparen. Er verweist auf aktuelle Umfragen, die zeigen, dass junge Menschen die aktuelle Regelung hinterfragen, aber nicht überproportional belastet sehen. Die SPD hält an ihrem Kernanliegen fest und verweist darauf, dass das Gerechtigkeitsgefühl der Bevölkerung hier eine zentrale Rolle spielt. Eine Aufweichung dieser Regel wird von der sozialdemokratischen Seite kategorisch abgelehnt, solange keine alternativen, gleichwertigen Sparhebel gefunden werden.