Arbeitsminister Alexander Schweitzer hat den Entwurf zur Rentenreform eingereicht. Zentrale Punkte wie das Aus für Minijobs in der Rente und höhere Beiträge sorgen für Unstimmigkeiten in der Koalition.

Arbeitsminister Alexander Schweitzer hat am Freitag seine umfassende Rentenreform direkt an das Kanzleramt übermittelt. Der exclusive vorliegende Gesetzentwurf umfasst 287 Seiten und markiert einen massiven Eingriff in das deutsche Sozialsystem. Die SPD -Führung will mit diesem Schritt die grundlegenden Regeln der gesetzlichen Rente dauerhaft ändern, obwohl innerhalb der Regierungskoalition noch keine Einigkeit herrscht.

Zentrale Änderungen im Rentensystem ab 2029

Der Entwurf sieht vor, dass das reguläre Renteneintrittsalter ab dem Jahr 2029 nicht mehr starre 67 Jahre beträgt, sondern an die Lebenserwartung gekoppelt wird. Steigt die Lebenserwartung um ein Jahr, verschiebt sich das Renteneintrittsalter um sechs Monate. Prognosen der Bundesregierung deuten darauf hin, dass dies ab dem Jahr 2090 zu einer Regelrenten-Altersgrenze von 70 Jahren führen würde. Für Arbeitnehmer der Jahrgänge ab 1968 gilt fortan eine neue Frist: Sie dürfen mit 35 Versicherungsjahren frühestens mit 64 Jahren in Rente gehen, was eine Verschärfung gegenüber dem bisherigen Alter von 63 Jahren darstellt.

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Ein weiterer gravierender Einschnitt betrifft die Anrechnung von Zeiten. Ab 2029 werden für die Anrechnung der 45 Beitragsjahre nur noch Erwerbsarbeit, Kindererziehung und Pflegezeiten gewertet. Zeiten des Bezugs von Arbeitslosengeld, Krankengeld oder Minijobs werden künftig nicht mehr angerechnet. Diese Neuregelung führt dazu, dass die Zahl der Personen, die einen Anspruch auf die Regelaltersrente haben, um 27 Prozent zurückgeht. Zudem werden die Abschläge bei vorzeitigem Ausstieg erhöht. Ab Juli 2028 werden pro Monat 0,4 Prozent abgezogen, sodass ein vorzeitiger Renteneinstieg mit 64 Jahren statt mit 67 Jahren mit einem dauerhaften Abschlag von 14,4 Prozent verbunden ist.

Neue Pflichten für Minijobber und Selbstständige

Die Reform greift tief in die Arbeitsmarkt-Struktur ein. Minijobs bleiben zwar bestehen, unterliegen aber künftig der Rentenversicherungspflicht. Die Lohngrenze für Minijobs wird dauerhaft bei 633 Euro festgeschrieben. Ausnahmen von der Beitragspflicht gibt es nur für Schüler bis zum 21. Lebensjahr sowie für Beschäftigte in Privathaushalten. Auch Bundestagsabgeordnete müssen ab der nächsten Bundestagswahl im Jahr 2029 in die Rentenkasse einzahlen. Diese Pflicht betrifft zudem künftige Selbstständige und Vorstände von Aktiengesellschaften, während Beamte vorerst ihre staatliche Pension beibehalten.

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Parallel zur gesetzlichen Rente wird eine neue Kapitalrente eingeführt. Jeder Versicherte erhält ab 2028 Zugang zu dieser zusätzlichen Säule. Der Zusatzbeitrag startet bei 0,5 Prozent und steigt schrittweise bis 2031 auf einen dauerhaften Satz von 2 Prozent an. Arbeitnehmer und Arbeitgeber teilen sich diese Kosten jeweils zur Hälfte. Die angesammelten Mittel werden in einem neu zu schaffenden öffentlichen Fonds angelegt. Die ersten Leistungen aus der Kapitalrente sind ab dem Jahr 2032 für die Versicherten ausschüttbar.

Koalitionsstreit und politischer Widerstand

Trotz der vorgelegten Pläne herrscht im Regierungshaus tiefe Uneinigkeit. Die Unions-Unterhändler, Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) und Kanzleramtschefin Nina Warken (CDU), fühlen sich durch das Vorgehen der SPD brüskiert. Verhandlungen am Donnerstagabend und Freitag führten zu keiner Einigung. Wesentliche Punkte des ursprünglich vereinbarten Rentenpakets fehlen im aktuellen Papier. Mehrere Unionsabgeordnete signalisierten gegenüber Medien, dass sie dem Gesetzentwurf nicht zustimmen werden.

Die Bundesregierung strebt dennoch an, die Rentenreform noch vor Weihnachten durch das Kabinett zu bringen. Eine Abstimmung im Bundestag ist für das neue Jahr geplant. Kurz zuvor, um 14:46 Uhr, gab es im Parlament noch eine kurze Einigkeit zur Verabschiedung des Haushalts 2027. Ob alle Unions-Politiker den Rentenvorschlag zu diesem Zeitpunkt bereits kannten, bleibt unklar, da die Veröffentlichung des Entwurfs erst wenige Minuten nach der Haushaltsabstimmung erfolgte. Der Konflikt zwischen den Koalitionspartnern scheint nun vollständig ausgebrochen.

Finanzierung und langfristige Prognosen

Alexander Schweitzer sichert mit der Reform das Rentenniveau für die rentennahen Jahrgänge am Rentenbeginn bei 48 Prozent des Durchschnittseinkommens. Durch die Einführung der Kapitalrente soll dieses Niveau ab den 2040er Jahren auf über 50 Prozent steigen. Diese Steigerung des Anspruchs wird jedoch mit höheren Beitragssätzen erkauft. Die Beiträge steigen im Jahr 2028 auf 20,2 Prozent an und erreichen ab 2040 einen Satz von 22,6 Prozent. Diese Entwicklung stellt eine enorme finanzielle Belastung für die arbeitende Bevölkerung dar und dürfte die politische Debatte um die Tragfähigkeit der gesetzlichen Rente weiter anheizen.