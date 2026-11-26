Im Streit um die Rentenreform will die CDU die abschlagsfreie Frührente für Geringverdiener sichern. Dorn kritisiert die starre 70-Prozent-Grenze.

Im Koalitionsstreit über die geplante Rentenreform hat die CDU am Mittwoch ein Kompromissangebot vorgelegt, das dem Koalitionspartner SPD entgegenkommt. Die Fachpolitiker der CDU schlagen darin vor, die abschlagsfreie Frührente für Menschen mit kleinen Einkommen unverändert zu erhalten.

Die Respekt-Rente stößt nach Angaben des Tagesspiegel in der CSU auf grundsätzlichen Zuspruch. Bei einem zentralen Eckpunkt gibt es jedoch Skepsis, vor allem bei der Frage, wie die Grenze für den vorzeitigen Ruhestand gezogen werden soll.

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Abschlagsfreie Frührente für Geringverdiener im Kompromissvorschlag

Der Vorschlag der CDU-Fachpolitiker sieht vor, dass die abschlagsfreie Frührente nach 45 Beitragsjahren für Menschen mit kleinen Einkommen vollständig erhalten bleibt. Diese Personengruppe arbeite besonders häufig in körperlich und psychisch belastenden Jobs, heißt es in dem Papier.

Wer in seiner Erwerbszeit maximal 70 Prozent des Durchschnittseinkommens verdient hat, könnte weiterhin ohne Abschläge vorzeitig in Rente gehen. Nach Informationen des Tagesspiegel kam der Vorschlag aus der Unionsfraktion für die SPD überraschend.

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Stellungnahmen aus Union und SPD zur Respekt-Rente

Dorn bejaht die Rentenreform grundsätzlich, kritisiert aber die starre Grenze von 70 Prozent des Durchschnittseinkommens. Die Reform müsse kommen, zugleich dürfe ein Aufweichen nicht noch mehr auf Kosten der jungen Generation geschehen.

Die Rentenreform dürfe nicht scheitern, weil sie ein zentraler Punkt der Sozialreformen insgesamt sei und die Glaubwürdigkeit der Regierung eng damit verbunden sei. Ein Politiker, dessen Name im vorliegenden Auszug fehlt, sagte dem Tagesspiegel, die Respekt-Rente sei ein Kompromiss, der das Thema soziale Gerechtigkeit aufgreife, gerade auch bei geringeren Einkommen.

Dieser Politiker hält es nach eigenen Worten für sinnvoll, sich mit konkreten Ideen, die zielgenau und sozial ausgewogen sind, einer gemeinsamen Lösung zur zukunftsfesten Rentenreform zu nähern.

Schrittweise Abschläge und Rentenpunkte als Modell

Dorn schlägt vor, die starre Grenze aufzulösen, indem die monatlichen Abschläge beim Übergang schrittweise aufwachsen. Damit würden sich mehr Arbeit und mehr Rentenpunkte auch bei der Rente immer mehr lohnen.

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Als mögliches Modell nennt Dorn: Wer 45 Jahre lang gearbeitet und maximal 30 Rentenpunkte erworben hat, kann danach abschlagsfrei in Rente gehen. Mit jedem weiteren Rentenpunkt steigt der Abschlag um 0,1 Prozent statt wie geplant um 0,4 Prozent pro Monat.

Der volle Abschlag greift in diesem Modell erst ab 34 Rentenpunkten. Damit steht die Frage im Raum, ob die starre Grenze von 70 Prozent des Durchschnittseinkommens nicht der falsche Weg ist.

Der vorliegende Auszug nennt keinen Termin, zu dem sich Union und SPD auf eine Lösung verständigen wollen. Für Beschäftigte mit kleinen Einkommen wäre entscheidend, ob die Frührente ohne Abschläge bestehen bleibt oder ob stattdessen gestaffelte Abschläge greifen.