Rentenreform: DIW rechnet mit massiven Verlusten für Frauen bei Änderung der Rente mit 63

Das DIW warnt vor geschlechterungerechten Folgen einer Streichung der Rente für langjährig Versicherte. Eine Erhöhung der Anrechnungsgrenzen könnte helfen, spart jedoch weiterhin zulasten von Frauen.

Die Debatte um die künftige Ausgestaltung der Alterssicherung in Deutschland wird durch neue Berechnungen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung ( DIW) deutlich verschärft. Die geplante Abschaffung der "Rente für besonders langjährig Versicherte", umgangssprachlich bekannt als Rente mit 63, stößt auf Widerstand innerhalb der Union und wirft die Frage auf, wie Sparpotenziale ohne massive Nachteile für bestimmte Bevölkerungsgruppen gesichert werden können.

Konflikt um die 45-Jahres-Regelung

Die schwarz-rote Bundesregierung hatte sich im Sommer ursprünglich darauf geeinigt, alle Empfehlungen der Alterssicherungskommission umzusetzen. Dies umfasst explizit die Abschaffung der vorzeitigen Altersrente nach 45 Beitragsjahren. Kanzler und CDU-Chef Friedrich Merz hatte diese Linie im Sommer mitgeteilt. In der Unionspartei CDU gibt es jedoch interne Pläne, die Frührente für Personen mit 45 Beitragsjahren beizubehalten. Um die Kosten trotzdem zu senken, diskutiert die Fraktion strengere Kriterien für die Anrechnung.

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CDU-Fraktionschef Thorsten Frei sprach sich dafür aus, in Zukunft ausschließlich aktive "Arbeitsjahre" anzuerkennen. Bisher werden auch Zeiten der Kindererziehung, Arbeitslosigkeit sowie Pflegezeiten für Angehörige auf die 45 Jahre angerechnet. Diese Diskussion findet vor dem Hintergrund statt, dass die aktuelle Regelung pro Jahrgang rund zehn Milliarden Euro kostet und die finanziellen Belastungen der Rentenversicherung stetig zunehmen.

DIW-Studie zeigt klare Geschlechterungleichheit

Das DIW hat für den Geburtsjahrgang 1958 detaillierte Berechnungen zur Wirkung möglicher Änderungen angestellt. Das Ergebnis zeigt, dass Frauen die eindeutigen Verlierer bei einer strengen Anrechnungsregelung wären. Von insgesamt 153.470 Männern und 123.658 Frauen, die im Untersuchungszeitraum von der Rente für besonders langjährig Versicherte Gebrauch machten und vorzeitig aus dem Arbeitsmarkt ausschieden, war ein wesentlicher Teil auf Nicht-Arbeitszeiten zurückzuführen.

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Entscheidend für die geschlechtsspezifische Disparität ist, dass Kinder- und Pflegezeiten fast ausschließlich von Frauen gesammelt wurden. Würden diese Zeiten nicht mehr angerechnet, hätte 52,1 Prozent weniger Frauen der Anspruch auf die Frührente, während der Effekt auf Männer marginal wäre und bei minus 0,5 Prozent läge. Die Studie kommt somit zu dem Schluss, dass ein reiner Fokus auf aktive Arbeitsjahre zu einer erheblichen Geschlechterungerechtigkeit in der Altersabsicherung führen würde.

Geringe Sparwirkung und Alternativvorschläge

Neben der Verteilungsgerechtigkeit beurteilt das DIW die finanzielle Wirksamkeit der Diskussion um die Anrechnungsmodalitäten als gering. Würde man lediglich die Anrechnung von Kinder- und Pflegezeiten streichen, lägen die Kosten nur um 20,6 Prozent niedriger als heute. Der Ökonom des DIW, Niklas Döhler, betonte gegenüber der Presse, dass es bei der Frührente keinen einfachen Kompromiss gibt. Er plädiert stattdessen dafür, die Frührente wie von der Kommission vorgeschlagen komplett abzuschaffen und stattdessen Rentnerinnen und Rentner mit geringen Bezügen gezielt zu unterstützen.

Eine andere Möglichkeit zur Kostensenkung wäre die Anhebung der Grenze für die abschlagsfreie Frührente von derzeit 45 auf 47 Versicherungsjahre. Selbst in diesem Szenario bliebe jedoch ein gender-spezifischer Nachteil bestehen. 38,3 Prozent der Männer und 51,2 Prozent der Frauen des Jahrgangs 1958 hätten demnach ihren Frührentenanspruch verloren. Die aktuelle Situation zeigt, dass der Trend zur Vorruhestand nicht einfach durch technische Änderungen der Anrechnungstoleranzen gestoppt werden kann.

Daten des IW und Ausblick auf die Umsetzung

Zusätzliche Daten des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), auf die sich die Nachrichtenagentur dpa am Mittwoch berief, unterstreichen die Dringlichkeit von Reformen. Von dem Jahrgang 1958 endete zuletzt nur gut jede und jeder dritte Person das Arbeitsleben zum vorgesehenen regulären Renteneintrittsalter. Volle Erwerbsminderungsrentner wurden dabei nicht mitgezählt. Zwar waren 45 Prozent sogenannte Regelaltersrentner, jedoch wechselten 17 Prozent dieser Gruppe aus dem Bezug einer vollen Erwerbsminderungsrente in die reguläre Rente.

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Der reale Anteil derjenigen, die erst zur Regelaltersgrenze eine Rente beziehen, lag somit bei nur 37 Prozent. Andere 27 Prozent nutzten die umstrittene Regelung der Rente für besonders langjährig Versicherte nach 45 Jahren. 18 Prozent bezogen eine Altersrente für langjährig Versicherte (35 Jahre) unter Abzug von Abschlägen. Insgesamt gibt es aktuell 21,5 Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland. Das arbeitgebernahe Forschungsinstitut IW fordert eine entschlossene Umsetzung der Empfehlungen der Alterssicherungskommission, um den Trend zur Frührente nachhaltig zu durchbrechen.