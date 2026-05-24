Rentenreform in Deutschland: Länder Europas als Vorbild

Experten erklären, wie die Rente in anderen EU-Ländern aussieht und fordern Konsequenzen aus der Planung einer höheren Renteneintrittsalter in Deutschland.

Jetzt sollen wir also bis zum 70. Lebensjahr schuften! Dabei zeigt der Vergleich mit den anderen EU-Staaten, dass deutsche Arbeitnehmer schon heute besonders lange arbeiten müssen.

Wie ist das möglich? BILD hat mit Experten gesprochen und zeigt, wie die Rente andernorts funktioniert. In Frankreich wäre wohl schon die Debatte über eine spätere Rente undenkbar. Als die Regierung 2023 eine Reform plante, gingen Millionen Protestwut der Franzosen könnte Folgen haben, warnt Prof. Dr. Bernd Raffelhüschen (68): "Frankreich finanziert seine Rente auf Pump.

" Aus laufenden Steuereinnahmen könne der Staat die Ausgaben längst nicht finanzieren und nehme deshalb Schulden auf. Besser sei es, sich an den skandinavischen Staaten zu orientieren. Beispiel: Dort wird die Rente seit 2006 alle fünf Jahre an die veränderte Lebenserwartung angepasst. Steigt die Lebenserwartung, gibt es die Rente später und umgekehrt. 2000 Euro pro Monat bekommt – rund 700 Euro mehr als in Deutschland:"Bei uns ist es gelungen, auch die meisten Beamten in die gesetzliche Pension zu integrieren.

" Für Raffelhüschen das Kernproblem: „Die Babyboomer haben zu wenig Kinder in die Welt gesetzt, doch die Politik scheut den Konflikt mit ihnen. Das muss jetzt die nächste Generation bezahlen.

" Er fordert, dass die Babyboomer stärker an den Rentenkosten beteiligt werden. Die Niederlande gelten als das beste Rentenland Europas – und laut Mercer-Index 2024 sogar weltweit. Der Grund: ein clever aufgebautes dreisäuliges System. Die staatliche Grundrente beträgt ca. 1250 Euro monatlich – unabhängig vom Einkommen.

Dazu besteht eine Pflicht zur betrieblichen Altersvorsorge anhand von Branchen-Pensionsfonds mit stabiler Kapitaldeckung. Als private Vorsorge gibt es steuerlich begünstigte Rentenkonten, oft mit hoher Beteiligung





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