Bundesarbeitsminister Hubertus Schweitzer stellt überraschend eigenen Rentenentwurf vor. Die Union kritisiert scharf, während die SPD den Vorschritt begrüßt.

Der Bundesarbeitsminister Hubertus Schweitzer hat mit einem überraschend präsentierten Gesetzentwurf für die Rentenreform erheblichen Unmut in der Koalition ausgelöst. Der Entwurf sieht vor, die umstrittene Rente nach 45 Versicherungsjahren grundsätzlich beizubehalten, den Zugang dazu jedoch deutlich zu verschärfen. Besonders betroffen davon sollen Zeiten der Arbeitslosigkeit und geringfügiger Beschäftigung sein, die zukünftig nicht mehr als Beitragsjahre angerechnet werden dürfen.

Schweitzer begründet Generationengerechtigkeit mit Kapitalrente

Hubertus Schweitzer verteidigt sein Konzept als umfassend und gerecht, da es für alle Generationen funktioniere. Er betont, dass die junge Generation darauf vertrauen könne, dass das Rentenniveau durch die Einführung einer neuen Kapitalrente stabil bleibe. Für alle Bürgerinnen und Bürger, die sehr früh in den Arbeitsmarkt eingestiegen sind und lange eingezahlt haben, bleibe die Rente nach 45 Jahren ein verdienter Anspruch. Besonders positiv wertet der Minister den Vorschlag, dass auch Politiker künftig verstärkt zur Finanzierung der Rentenversicherung beitragen sollen. Dies sende ein wichtiges Signal an die Öffentlichkeit, dass die Politik das System gemeinsam mit der Bevölkerung stütze.

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Union kritisiert Abkehr von Expertenkommission und mangelnde Abstimmung

Aus den Reihen der Union kommt massive Kritik sowohl an der inhaltlichen Ausgestaltung als auch am Verfahren. CSU-Landtagsfraktionschef Klaus Holetschek bezeichnete den Gesetzentwurf als keinen Beitrag zu einer generativen Gerechtigkeit, sondern als deren Gegenteil. Er argumentiert, dass der Plan die junge Generation belastet und den im Rentenreformprozess geforderten Grundsätzen von Stabilität und Nachhaltigkeit widerspricht. Die Unions-Politikerinnen und -Politiker kritisieren zudem, dass sich die SPD immer weiter von den Empfehlungen der unabhängigen Expertenkommission zur Reform der Rente entfernt. Ursprünglich hatte die damalige SPD-Chefin Bärbel Bas der Kommission zugesagt, alle deren Vorschläge umzusetzen.

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Parteiliche Standorte: SPD fordert Kompromiss, Union lehnt ab

Während die SPD den Vorschritt begrüßt, sieht die Union die Pläne als problematisch. Der Parlamentskreis Mittelstand der Unions-Bundestagsfraktion sowie der CDU-Wirtschaftsrat haben bereits deutliche Ablehnung signalisiert. Auch aus den Gewerkschaften wird der Entwurf des Bundesarbeitsministers zumindest in Teilen kritisch beäugt. Vizekanzler und SPD-Chef Robert Habeck sowie weitere Parteifreunde betonen jedoch, dass es ein Entgegenkommen beider Seiten bedürfe. Der Vizekanzler der "Rheinischen Post" hob hervor, dass Schweitzers Konzept in sich stimmig sei und sehr stark durchgerechnet wurde. Es gelte, einen Kompromiss zu finden, der die Empfehlungen der Kommission weitgehend aufgreift und gleichzeitig die Ängste der Menschen berücksichtigt, die ein Leben lang gearbeitet haben.

Ausblick auf Verhandlungen und erwartete Einigung

Alle Beteiligten sind sich nun einig, dass eine rasche Verständigung notwendig ist. Sowohl die SPD als auch die Koalitionspartner in der CDU/CSU wissen, dass sie sich aufeinander zubewegen müssen. Die Menschen in Deutschland wollen geklärt haben, wie das Thema Rente in der Zukunft geregelt wird. Zielsetzung ist es, diesen Prozess am besten noch in diesem Jahr abzuschließen. Die SPD erwartet eine baldige Einigung, da der Vorschlag von Hubertus Schweitzer als solid Basis für weitere Verhandlungen gilt. Es bleibt abzuwarten, wie weit die Union bei ihren Forderungen nach Anpassungen gehen wird, insbesondere im Hinblick auf die Anrechnung von Arbeitslosen- und Minijob-Zeiten.