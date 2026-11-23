Die schwarz-rote Koalition steht vor dem Aus der Rentenreform. Die SPD fordert den Erhalt der Rente mit 63, während die Union ein Ultimatum stellt.

Die geplante umfassende Rentenreform in Deutschland droht endgültig zu scheitern. Die Sozialdemokratische Partei Deutschlands ( SPD) stellt der Union ein hartes Ultimatum: Die sogenannte "Rente mit 63" muss unangetastet bleiben, sonst wird die gesamte 33-Punkte-Reform blockiert.

Ultimatum der SPD blockiert Reformfortschritt

Die SPD-Führung rund um Vizekanzler und Parteichef Lars Klingbeil akzeptiert keine Streichungen des Modells der abschlagsfreien Frührente nach 45 Beitragsjahren. Ein hochrangiges Fraktionsmitglied signalisierte gegenüber BILD, dass man keinerlei Bewegungsmöglichkeiten erkenne. Sollte die Union auf ihrem Kurs beharren, droht das komplette Aus der Rentenreform. Auch Katja Mast, Parlamentarische Staatssekretärin im Sozialministerium, wies darauf hin, dass ein Gesetzestext eventuell erst im Januar vorgelegt werden könnte, was die Unsicherheit weiter erhöht.

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Hintergrund und bisherige Einigung

Diese Zuspitzung steht im starken Kontrast zur ursprünglichen Haltung der Koalitionspartner. Am 23. Juni stellten Kanzler Friedrich Merz und die damalige SPD-Chefin sowie Sozialministerin Bärbel Bas gemeinsam die Vorschläge der unabhängigen Rentenkommission vor. Bärbel Bas hatte das Paket mit 33 Punkten zuvor noch als ein "Gesamtkunstwerk" gelobt und zugesichert, alles umzusetzen. Seit der Sommerpause jedoch wenden sich Gewerkschaften, der linke Parteiflügel und mehrere ostdeutsche Ministerpräsidenten gegen die geplante Abschaffung der Frührente. Aktuell verhandelt eine Regierungsarbeitsgruppe zweimal wöchentlich über einen internen Entwurf von Alexander Schweitzer, der das Nachfolgemandat von Bärbel Bas übernommen hat.

Druck der Union und Warnung vor Glaubwürdigkeitsverlust

Die Unionsparteien üben starken Druck aus und warnen vor den Folgen eines Scheiterns. CDU-Nachwuchschef Johannes Winkel betonte, dass eine Versäumung dieser historischen Chance das Rentensystem in den 2030er- und 2040er-Jahren nicht mehr finanzierbar mache. Pascal Reddig, Chef der Jungen Gruppe in der Unionsfraktion, forderte, das Rentenpaket müsse noch in diesem Jahr durch das Bundeskabinett. Zudem warnt Andreas Mattfeldt davor, dass die aktuelle Generation sonst nur noch die Schulden der Vorgänger verwalten dürfe. Die Union wirft der SPD vor, Kompromisse wie kürzere Laufzeiten oder Härtefallregelungen abzulehnen.

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Politische Konsequenzen und Zeitdruck

Die Timing-Problematik verschärft sich durch den anstehenden Bundeshaushalt 2027, der in dieser Woche durch den Bundestag gebracht werden muss. Zudem stehen politische Weichenstellungen an, die das Handeln der SPD einschränken. Mitte Januar wählt die Partei ihre Führung neu, gefolgt von fünf Landtagswahlen, darunter die in Nordrhein-Westfalen im April. Ein Insider der Jungen Gruppe merkte an, dass nach diesen Ereignissen mit der SPD keine Durchbrüche mehr zu erwarten seien. Die Union argumentiert, dass konkrete Gegenfinanzierungen für Milliardenkosten fehlten, während die SPD behauptet, die Kosten anders ausgleichen zu können.

Markus Söder und die CSU als Blockadepartner

Neben Lars Klingbeil und Friedrich Merz ist auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder als zentraler Blockadepartner in dieser Frage identifiziert. Für die Union ist die Abschaffung der "Rente mit 63" ein Kernanliegen, während die SPD ein solches Nachgeben kaum vermitteln kann. Die Machtfrage hat die Verhandlungen auf ein Stadium gebracht, in dem entweder die Rente nach 45 Beitragsjahren erhalten bleibt oder die gesamte Reform platzt. Finanzminister Lars Klingbeil wird von der Union überrascht sein, falls er plötzlich weitere Milliarden für Kompensationsmaßnahmen finden sollte, da keine solchen Pläne vorliegen.