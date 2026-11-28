Der Gesetzentwurf von Bundesarbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD) zur Rentenreform stößt bei Arbeitgebern und in Teilen der Union auf Widerstand. Kritiker befürchten einen massiven Anstieg der Rentenbeiträge und eine Überlastung junger Menschen, während die SPD die Reform als gerechten Ausgleich und tragfähigen Kompromiss verteidigt.

Alexander Schweitzer , Bundesminister für Arbeit und SozialesSo sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen Der Gesetzentwurf von Bundesarbeitsminister Alexander Schweitzer zur Rentenreform stößt bei Arbeitgeber n und in Teilen der Union auf Widerstand.

Die SPD-Führung stellt sich hinter dasDer Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Steffen Kampeter, bezeichnete den Entwurf am Samstag als „vermurksten Versuch, von der eigenen Reformunwilligkeit abzulenken“. Beschäftigten und Unternehmen drohe ein „gewaltiger Belastungsschub“. Bei Umsetzung der Pläne würde der Rentenbeitragssatz nach seinen Angaben binnen fünf Jahren von 18,6 auf rund 22 Prozent steigen. Allein die geplante gesetzliche Kapitalrente koste zwei zusätzliche Beitragssatzpunkte, denen langfristig nur Entlastungen von 0,6 Punkten gegenüberstünden.

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Unionsfraktionschef Thorsten Frei sagte den Zeitungen der Neuen Pressegesellschaft, ein Festhalten an der „Rente mit 63“ stelle die Finanzierbarkeit der Reform insgesamt infrage und komme die jungen Menschen teuer zu stehen. Der stellvertretende Vorsitzende der Rentenkommission, der CSU-Bundestagsabgeordnete Florian Dorn, erklärte dem Stern, ein Entwurf, der die Rente nicht nachhaltig stabilisiere und die junge Generation zusätzlich belaste, sei nicht tragfähig. Der Vorsitzende des Parlamentskreises Mittelstand, Christian von Stetten , fragte, an welche Koalitionsvereinbarungen sich die SPD eigentlich noch halte.