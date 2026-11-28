Kanzler Friedrich Merz und die Union lehnen den SPD-Gesetzentwurf zur Rente ab. Vorwurf: Die Rentenkommission-Empfehlungen werden ignoriert. Details zum Streit.

Der politische Konflikt um die deutsche Rentenpolitik eskaliert erneut, nachdem Kanzler Friedrich Merz von der CDU und die Union heftige Kritik an einem Gesetzentwurf der SPD geübt haben. Vor dem Hintergrund der internen Spannungen zwischen der Jung-Union unter Johannes Winkel und der älteren Partei-Struktur war eine Einigung ursprünglich erhofft worden, doch die jüngsten Entwicklungen lassen diese Hoffnungen auf eine schnelle Lösung nun stark erlahmen. Innenminister Alexander Dobrindt von der CSU, Kanzleramtschefin Nina Warken, Arbeitsminister Alexander Schweitzer sowie Finanzstaatssekretär Björn Böhning waren in die vergeblichen Abstimmungsversuche verwickelt, bevor der Entwurf schließlich veröffentlicht wurde.

Unverändelter Entwurf löst Unmut aus

Der Kern des Konflikts liegt in der Art und Weise, wie der Gesetzentwurf veröffentlicht wurde, welcher den bereits bestehenden Stand der Dinge widerspiegelt, anstatt die in den letzten Wochen erreichten politischen Fortschritte einzubeziehen. Besonders der Zeitplan, der dem Gesetzesentwurf beigefügt ist, sieht als frühesten möglichen Termin für die Verabschiedung im Kabinett den 16. Dezember vor, was den ursprünglichen Wunsch des Kanzlers, die Rente bis Weihnachten durch das Kabinett zu bringen, deutlich verfehlt. Dies hat in der Union zu großer Verwirrung und Wut geführt, da das selbst geforderte Verfahren der ministeriellen Abstimmung ohne vorherige Ankündigung verlassen wurde.

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Junge Union kündigt Vereinbarung auf

Pascal Reddig, der Chef der Jungen Gruppe der Union und Mitglied der unabhängigen Rentenkommission, äußert sich zutiefst enttäuscht über die Inhalte des SPD-Entwurfs, da er die dort vorgestellten Maßnahmen kaum mit den Empfehlungen der Kommission in Verbindung bringt. Er betont ausdrücklich, dass die Ergebnisse der Rentenkommission nicht umgesetzt werden und bezeichnet den Entwurf nicht als Kompromiss, sondern als direkte Aufkündigung der zuvor vereinbarten Absprachen. Reddig warnt davor, dass diese Vorgehensweise insbesondere zu Lasten der jungen Generation und der Beitragszahler geht und die Rente nicht zukunftsfest macht.

Fehlende Bausteine verschärfenGenerationenkonflikt

Kritisiert wird vor allem das Fehlen der konkreten Ausgestaltung einer Kapitalrente sowie der Wiedereinführung und Stärkung des Nachhaltigkeitsfaktors, der als entscheidendes Instrument gilt, um die finanziellen Lasten gerecht zwischen den Generationen zu verteilen. Der Nachhaltigkeitsfaktor war bereits im Jahr 2025 ein zentraler Streitpunkt bei dem Aufstand der jungen Renten-Rebellen, die dem damaligen Rentenpaket nur im Vertrauen auf eine grundlegende Reform zustimmten. Die Rentenkommission hatte zuvor empfohlen, den bis 2031 ausgesetzten Faktor ab 2032 von 0,25 auf 0,33 zu verschärfen, was jedoch im aktuellen SPD-Entwurf vollständig fehlt.

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Kompromiss bei Rente mit 63 bleibt umstritten

Obwohl in der Nacht zum Freitag ein Kompromiss bezüglich der Rente mit 63 zwischen Union und SPD erzielt worden war, bleibt dieser in der aktuellen Diskussion marginal. Statt zwei Jahren sollte der abschlagsfreie Renteneintritt nach 45 Versicherungsjahren nur noch anderthalb Jahre vor der Regelaltersgrenze möglich sein, was laut Rentenkommission jährliche Ersparnisse von mindestens 3,2 Milliarden Euro ermöglichen könnte. Die SPD hatte zugesagt, diese Aspekte durchzurechnen, doch die öffentliche Konfrontation durch Arbeitsminister Alexander Schweitzer hat die Situation angespannt und die Vertrauensbasis weiter erschüttert.

Unklare Zukunft des Reformprozesses

Auf Unionsseite bleibt es offen, ob der Schritt von Arbeitsminister Alexander Schweitzer das Verfahren beschleunigt oder es aufgrund der daraus resultierenden Vertrauenskrise noch weiter verzögert. Die angespannte Atmosphäre im Kanzleramt, in der gefragt wird, wie man den eigenen Leuten den Verzicht auf die verhandelten Änderungen erklären soll, deutet darauf hin, dass der Weg zur Verabschiedung einer breiten Rentenreform vorerst noch mit erheblichen Hindernissen versehen ist. Die Junge Union wird ihren Druck auf die Parteiführung und die Koalitionspartner wahrscheinlich weiter erhöhen, um sicherzustellen, dass die Interessen der jungen Generation in der finalen Gesetzgebung nicht erneut ignoriert werden.