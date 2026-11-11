Die Deutsche Rentenversicherung präsentiert Zahlen zur abschlagsfreien Frührente, die zeigen hohe Unterschiede zwischen Männern und Frauen und diskutieren mögliche Reformen.

Die Deutsche Rentenversicherung hat bei ihrem Jahrespresseseminar in Würzburg neue Zahlen zur abschlagsfreien Frührente nach 45 Versicherungsjahren vorgelegt, die die Debatte über eine mögliche Abschaffung dieser Regelung befeuern.

Amtliche Daten zur Beitragszahlung und zum Erwerb

Im Sommer hatte die Rentenkommission vorgeschlagen, das Modell der abfallfreien Frührente nach 45 Jahren abzuschaffen, mit Ausnahme von Härtefällen. Diese Empfehlung hätte die Zahlung von Abschlägen an Rentner, die früher die Rente beziehen, ausgesetzt. Die Pensionsgilde und die Bundesregierung diskutierten die Idee seitdem, wobei die Rentenversicherung nun mit detaillierten Statistiken antwortet.

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Nach Angaben von Alexander Gunkel, alternierender Vorsitzender des Bundesvorstandes der Rentenkasse, erfüllen knapp 54 Prozent der Anspruchberechtigten die 45‑Jahres‑Anforderung ausschließlich mit Beiträgen aus Beschäftigungszeiten. Die übrigen 46 Prozent nutzen ergänzende Zeiten wie Kindererziehung, Arbeitslosigkeit oder Pflege von Angehörigen.

Für Männer beträgt der Anteil, der allein auf Beschäftigungen zurückgeht, 76 Prozent. Die restlichen Männer führen überwiegend Kindererziehungszeiten und Arbeitslosigkeit als zusätzliche Zeiträume an. Frauen hingegen nutzen lediglich 26,7 Prozent Beschäftigungszeiten, während knapp 50 Prozent davon auf Kindererziehungszeiten zurückzuführen sind. Die Pflege von Angehörigen spielt bei beiden Geschlechtern eine untergeordnete Rolle.

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Ein weiterer Blick auf die Gesamtanzahl der Monate innerhalb der 45 Jahre zeigt, dass 96 Prozent aller Monate bei Männern auf Beschäftigungszeiten entfallen, bei Frauen sind es 87 Prozent, was die höhere Abhängigkeit von Nicht-Beschäftigungszeiten bei Frauen unterstreicht.

Debatte über mögliche Reformen

Politiker diskutieren, ob und wie die Anspruchsgrenze für die Frührente eingeschränkt werden kann. Eine Option wäre, die Anerkennung bestimmter Zeiten zu verschärfen, um die Flexibilität der Regelung zu verringern. Besonders kontrovers ist die Frage, ob Kindererziehungszeiten als Grundlage für den Frührentenanspruch gestrichen werden sollten. In diesem Szenario wäre die Belastung für Frauen, die häufiger Kindererziehungszeiten nutzen, signifikant erhöht.

Die Rentenversicherung argumentiert, dass der genaue Einsparvorteil einer Abschaffung unkalkulierbar sei, da die Reaktion der Bevölkerung auf auch nur eine kleine Regeländerung schwer abzuschätzen ist. Würden Menschen länger assoziativ arbeiten oder sich trotzdem vorzeitig in Rente begeben und Abschläge zahlen? Da gibt es zwei denkbare extremistische Szenarien, die jedoch nicht realistisch sind.

Finanzielle Konsequenzen der Abschaffung

Im ersten Szenario würden die 2025‑Bewerber der Frührente, wenn das Modell nicht existierte, Abschläge zahlen und die Rentenkasse spare 430 Millionen Euro in einem Jahr. Im zweiten Szenario, bei einer Verschiebung des Renteneintritts um ein Jahr, könnten bis zu 6,5 Milliarden Euro eingespart werden, weil zusätzliche Beiträge eingezahlt würden.

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Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hat einen langen Sichtungsrahmen gewählt und für einen gesamten Geburtsjahrgang das Einsparpotenzial auf 10 Milliarden Euro geschätzt. Alexander Gunkel bezeichnete die Zahlen als "plausibel" und kommentierte sie mit einem Hinweis auf die eventuell zu erwartenden Kosten.

Ausblick und nächste Schritte

Ob und wie eine Reform der Frührente umgesetzt wird, hängt jetzt von der weiteren politischen Diskussion ab. Die Sozialministerien und die Rentenkassen sind sich einig, dass die Regelung erhalten bleiben soll, wenn die Kosten in die gewünschte Richtung nicht führen. Weitere Datenreihen und Szenarien sollen in den kommenden Monaten zur Diskussion stehen, um die endgültige Entscheidung zu untermauern.