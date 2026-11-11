Rentenversicherung: Rücklagen schrumpfen, Beitragssatz steigt

Die gesetzliche Rentenkasse steht vor einem Rücklagenabbau und einem Beitragssatzanstieg. Experten warnen vor finanziellen Engpässen und fordern klare Reformen.

Die Deutsche Rentenversicherung hat bei ihrem Jahrespresseseminar in Würzburg neue Zahlen zur finanziellen Lage der gesetzlichen Rentenkasse veröffentlicht. Anja Piel, Vorstandsmitglied des DGB und Vorsitzende des Bundesvorstandes, betonte, dass die Rücklagen der Rentenkasse sich rasch verringern und ein Beitragssatz anstieg bevorsteht.

Rücklagen schrumpfen auf Untergrenze

Der Sparpuffer der Rentenkasse wird Ende 2027 voraussichtlich nur noch knapp über der gesetzlichen Untergrenze liegen. Diese Untergrenze beträgt 0,3 Monatsausgaben. Für 2026 rechnet die Rentenversicherung mit einem Ergebnis von minus 10,8 Milliarden Euro. Die Rücklage liegt dann bei 31,2 Milliarden Euro, was knapp einer Monatsausgabe entspricht. 2027 geht es dann rapide bergab auf eine Rücklage von nur noch 0,37 Monatsausgaben. Von dort aus sinkt der Wert in den Folgejahren nur noch etwas weiter.

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Der demographische Wandel, also die Überalterung der Gesellschaft, belastet die Rentenfinanzen. Die Rücklage, die in besseren Zeiten angelegt wurde, wird nun planmäßig abgebaut, um einen Anstieg der Beitragssätze so lange wie möglich zu verhindern. Anja Piel kommentierte: 'Gerade weil diese Entwicklung so lange absehbar war, darf sich jetzt niemand überrascht zeigen - und soll schon gar nicht zusätzlich Öl ins Feuer gießen'.

Beitragssatz steigt von 18,6 auf 19,7 Prozent

Der Beitragssatz in der Rentenversicherung liegt seit vielen Jahren stabil bei 18,6 Prozent. Für 2028 ist aber mit einem sprunghaften Anstieg auf 19,7 Prozent zu rechnen. Von dort geht es moderat weiter nach oben: Zehn Jahre später, also 2038, sind der aktuellen Schätzung zufolge 21,0 Prozent erreicht. Diese Zahlen basieren auf der derzeitigen Rechtslage und enthalten noch keine aktuellen Reformpläne von Schwarz‑Rot.

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Die Renten sind an die Entwicklung der beitragspflichtigen Löhne gekoppelt. Menschen im Ruhestand nehmen also am allgemeinen Wohlstandzuwachs teil. Einst war ein Nachhaltigkeitsfaktor eingeführt worden, der den Anstieg der Renten dämpfen sollte, um die Lasten der Überalterung fair auf Alt und Jung aufzuteilen. Dieser Faktor ist aber derzeit ausgesetzt. Stattdessen gilt die Haltelinie, die ein Rentenniveau von mindestens 48 Prozent garantiert.

Bundeszuschuss und Mütterrente im Fokus

Der Bund zahlt als Zuschuss in die Rentenkasse, was in Prozent des Bruttoinlandsprodukts gemessen 2025 bei 2,7 Prozent lag. Durch das Rentenpaket I von Schwarz‑Rot aus dem vergangenen Winter wird dieser Wert bald steigen, denn es werden Erstattungen für die Mütterrente III und die Verlängerung der Haltelinie bis 2031 fällig. 2028 wird der Wert voraussichtlich schon über 3 Prozent liegen.

Die Mütterrente ist ein Beispiel für Leistungen, die nicht von Beitragszahlungen abgedeckt sind. Sie werden aus Steuermitteln finanziert. Die Rentenversicherung wirft Schwarz‑Rot in diesem Zusammenhang Wortbruch vor. Für 2027 soll der Bundeszuschuss um eine Milliarde Euro sinken, was den Bundeshaushalt auf Kosten der Beitragszahler entlastet. Anja Piel äußerte ihren Ärger: 'Mit dem Rentenpaket 2025 hat der Gesetzgeber sich ausdrücklich verpflichtet, die Haltelinie und die Mütterrente III aus Steuermitteln zu finanzieren. Wer dann im nächsten Atemzug die Zuschüsse kürzt, bricht das Versprechen, das er gerade erst gegeben hat.'

Gemessen am Bruttoinlandsprodukt fließt heute weniger Steuergeld in die Rentenversicherung als vor zwanzig Jahren. Die Rentenversicherung fordert klare Reformen, um die finanzielle Stabilität der gesetzlichen Rentenkasse langfristig zu sichern.