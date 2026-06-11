Rentenzahlung: Beitrag zum gesetzlichen Rentenversicherung steigt auf Rekordniveau

Die Rentenzahlung wird massiv erhöht, um die Rentenkassen zu stabilisieren. Derzeit liegt der Beitrag bei 18,6 Prozent, die Arbeitgeber und Beschäftigte zur Hälfte zahlen müssen. BILD berichtete bereits Anfang Juni, dass der Beitrag zum 1. Januar 2028 auf 19,9 Prozent steigen wird. Nun bestätigt die Deutsche Rentenversicherung: Im Jahr 2029 könnte der Beitrag erstmals die 20-Prozent-Marke knacken!

Immer mehr Rentner, immer weniger Beitragszahler. Deshalb muss der Beitrag zur gesetzlichen Rentenversicherung massiv angehoben werden. Aktuell liegt die Abgabe bei 18,6 Prozent, die Arbeitgeber und Beschäftigte zur Hälfte zahlen müssen.

BILD berichtete bereits Anfang Juni, dass der Beitrag zum 1. Januar 2028 auf 19,9 Prozent steigen wird. Nun bestätigt die Deutsche Rentenversicherung: Im Jahr 2029 könnte der Beitrag sogar erstmals die 20-Prozent-Marke knacken! Der nicht reformierte Sozialstaat fliegt den Deutschen um die Ohren





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