Rentner bei 'Bares für Rares' zeigt Verhandlungsgeschick und verkauft Leuchte für 410 Euro

Heinz Sauerzapfel beeindruckte bei 'Bares für Rares' mit seinem Verhandlungsgeschick. Mit einer Deckenleuchte aus den 1950er Jahren trat er auf und verhandelte clever mit den Händlern. Am Ende verkaufte er das Leuchtmittel für 410 Euro.

Verhandlungsgeschick ist bei 'Bares für Rares' eine wichtige Eigenschaft, doch Rentner Heinz Sauerzapfel hat diese Kunst auf beeindruckende Weise gemeistert. Mit einer gigantischen Deckenleuchte aus den 1950er Jahren betrat er die Trödelshow und gab sich zunächst bescheiden.

Experte Sven Deutschmanek schätzte das Leuchtmittel auf einen Wert von bis zu 150 Euro, was Heinz Sauerzapfel zunächst bestätigte. Doch im Händlerraum zeigte er sein wahres Talent. Während andere vor den Händlern wie Waldi und Co. Respekt haben, blieb er gelassen und verhandelte clever. Als das Bietergefecht begann, blieb er ruhig und selbstbewusst.

Selbst als die Summe von 380 Euro erreicht wurde, blieb er standhaft und forderte mehr. Als er nach der Expertise gefragt wurde, wischte er sie beiseite und verhandelte weiter. Am Ende verkaufte er die Leuchte für sagenhafte 410 Euro an Waldi. So einen Auftritt muss man erst einmal nachmachen





KINOde / 🏆 36. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Bares Für Rares Heinz Sauerzapfel Verhandlungsgeschick Deckenleuchte Händlerraum

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Als sich Verkäufer und Händlerin nicht einig werden, entscheidet ein Münzwurf bei „Bares für Rares“Streit um den Preis: 200 Jahre alte Ringe sorgten für reichlich Diskussionen bei „Bares für Rares“. Am Ende wird der Verkauspreis per Münzwurf entschieden.

Read more »

„Bares für Rares“-Star vermacht Mampe seltenes SammlerstückBerlin - Pudel gesucht, Pudel gefunden: Für das neue Museum der traditionsreichen Berliner Schnapsmanufaktur Mampe ist ein seltenes Sammlerstück wieder

Read more »

'Bares für Rares'-Ring geht für 10.500 Euro über den TischGänsehaut bei 'Bares für Rares': Der himbeerrote Rubinring sorgt im Studio für Staunen. Welchen Wert verbirgt dieses besondere Erbstück?

Read more »

Hammerpreis bei „Bares für Rares“: Skurriler Fund verdreifacht ExpertenschätzungEin kleines Garagen-Fundstück entwickelte sich in der Donnerstagsausgabe von „Bares für Rares“ zum Star des Tages: Besonders überraschend: Das Stück funktionierte trotz seines hohen Alters noch perfekt.

Read more »