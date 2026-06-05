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Rentner darf ab jetzt bis zu einer bestimmten Grenze pro Monat abzugsfrei Pfand sammeln

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Rentner darf ab jetzt bis zu einer bestimmten Grenze pro Monat abzugsfrei Pfand sammeln
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📆05/06/2026 10:18:00
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Ein Rentner in Hamburg darf ab jetzt bis zu einer bestimmten Grenze pro Monat abzugsfrei Pfand sammeln. Der 75-jährige Mann hatte seine Einnahmen aus dem Sammeln von Pfandflaschen dem Sozialamt ehrlich gemeldet, aber daraufhin wurde ihm die Grundsicherung gekürzt. Nach einem Einspruch und einer Überprüfung durch das Bundessozialministerium wurde jedoch entschieden, dass die Entscheidung des Sozialamts korrekt war.

Ein Rentner in Hamburg darf ab jetzt bis zu einer bestimmten Grenze pro Monat abzugsfrei Pfand sammeln. Der 75-jährige Mann hatte seine Einnahmen aus dem Sammeln von Pfandflaschen dem Sozialamt ehrlich gemeldet, aber daraufhin wurde ihm die Grundsicherung gekürzt.

Nach einem Einspruch und einer Überprüfung durch das Bundessozialministerium wurde jedoch entschieden, dass die Entscheidung des Sozialamts korrekt war. Der Rentner muss jedoch seine Verdienste aus dem Sammeln mit Kassenbons dokumentieren, wenn er die neue 50-Euro-Grenze nutzen möchte

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