Der Reobrix Tiger-I-Panzer-Bausatz mit 1.138 Teilen ist eine historische Lego-Alternative für Modellbauer und Fans von World of Tanks. Das Modell ist bei Lidl erhältlich, misst rund 29 x 13 x 11 cm und bietet bewegliche Ketten sowie einen drehbaren Turm. Es kostet 50 Euro und hat bei Amazon eine Bewertung von 4,1 von 5 Sternen.

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Nicht nur Lego verkauft Klemmbausteinmodelle. Der Tiger-I-Panzer-Bausatz von Reobrix bringt ein historisches Militärfahrzeug als detailliertes Modell auf den Tisch oder ins Regal. Das Set aus 1.138 Teilen richtet sich an Bastler sowie Fans des Videospiels World of Tanks. Aktuell ist das ModellIhr solltet besser nicht darauf warten, bis Lego ein ähnliches Modell auf den Markt bringt.

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Der Marktführer bei Klemmbausteinen mischt zwar bei allerhand fiktiven Kämpfen mit , aber verzichtet ganz bewusst auf Nachbildungen echter Kriegsfahrzeuge. Das fertiggestellte Panzermodell misst rund 29 x 13 x 11 cm und bietet einige interaktive Funktionen. So lässt sich der Turm um volle 360 Grad drehen, während das Geschützrohr in der Höhe verstellbar ist. Die Ketten des Panzers sind voll beweglich, wodurch das Fahrzeug beim Spielen oder beim Ausrichten in der Vitrine problemlos vor- und zurückrollen kann.