Handy, Kaffeemaschine, TV: Rund um den Black Friday werden viele Elektrogeräte ausgetauscht. Doch wohin mit alten Geräten? Ein Repair-Café in Koblenz repariert sie und gibt sie an Bedürftige weiter.

Handy, Kaffeemaschine, TV: Rund um den Black Friday werden viele Elektrogeräte ausgetauscht. Doch wohin mit alten Geräten? Ein Repair-Café in Koblenz repariert sie und gibt sie an Bedürftige weiter.

Koblenz - Während am Black Friday vielerorts neue Elektrogeräte zu reduzierten Preisen angeboten werden, setzt ein Repair-Café an der Hochschule Koblenz auf Reparieren statt Neukaufen.

Advertisement

Advertisement

"Man kann zehnmal reparieren, man kann aber nur einmal wegwerfen", benennt der Leiter der ehrenamtlichen Initiative, Johannes Stolz, das Leitmotto seines Engagements. Er ist an der Hochschule Professor für Hochspannungstechnik, Leistungselektronik, Energieübertragung und elektrische Anlagentechnik. Nicht mehr benötigte oder defekte Elektrogeräte können auch als Sachspende abgegeben werden. Denn die Freiwilligen setzen die ausrangierten Geräte instand und geben sie anschließend an Bedürftige weiter, wie Stolz erklärte.