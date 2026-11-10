Republikaner stoppen Amtsenthebungsversuch gegen Pete Hegseth

Das US-Repräsentantenhaus hat den Amtsenthebungsversuch gegen Kriegsminister Pete Hegseth mit 211 zu 204 Stimmen ausgebremst. Donald Trump begrüßt das Ergebnis.

Das Amtsenthebung sverfahren gegen Pete Hegseth ist im US-Repräsentantenhaus vorerst gescheitert. Die republikanische Mehrheit der Parlamentskammer stoppte den Versuch, den Kriegsminister der Vereinigten Staaten aus dem Amt zu entfernen, mit einer Abstimmung im Verhältnis 211 zu 204 Stimmen. Die Sache selbst wurde damit nicht entschieden.

Das Anliegen wurde formell an einen Ausschuss überwiesen, noch bevor die Parlamentskammer über die gegen Hegseth erhobenen Vorwürfe abstimmen konnte. Eine solche Überweisung bedeutet, dass die Vorwürfe zunächst in einem parlamentarischen Gremium geprüft werden, statt sofort im Plenum entschieden zu werden.

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Vorwürfe gegen Hegseth im Kern der Debatte

Die gegen Pete Hegseth erhobenen Vorwürfe betreffen den Einsatz von Streitkräften. Demnach seien US-Truppen in Kampfhandlungen gegen die Islamische Republik entsandt worden, obwohl der Kongress dafür keine Ermächtigung erteilt habe.

Außerdem wirft der Antrag dem Kriegsminister vor, Gesetze zur Minimierung ziviler Opfer missachtet zu haben. Zudem werden Hegseth Vorwürfe im Zusammenhang mit Einsätzen des US-Militärs gegen die Islamische Republik gemacht. Die Vorwürfe betreffen damit sowohl die Frage der Kriegsvollmacht als auch den Schutz von Zivilisten.

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Die Frage nach einer Ermächtigung durch den Kongress gehört zu den zentralen verfassungsrechtlichen Streitpunkten im Verhältnis zwischen Parlament und Exekutive. Wie diese Vorwürfe im Ausschuss geprüft werden, ist nach der Überweisung offen.

Hegseth weist Kritik als Inszenierung zurück

Pete Hegseth hat die Vorwürfe nach Angaben der vorliegenden Berichterstattung entschieden zurückgewiesen. Der Kriegsminister bezeichnete das gesamte Verfahren als Farce und als Inszenierung, die jeder durchschaue.

Vor der Abstimmung hatte Hegseth mit Blick auf den Iran erklärt, er werde sich nicht dafür entschuldigen, dass das US-Militär die militärischen Kapazitäten eines Landes zerstöre, dessen Anhänger 'Tod den USA' skandieren. Die Äußerung reiht sich damit in die Auseinandersetzung um sein Verhalten im Amt ein.

Trump lobt Hegseth nach dem Abstimmungsergebnis

Donald Trump hat das Ergebnis der Abstimmung öffentlich begrüßt und sich hocherfreut gezeigt. Der US-Präsident schrieb auf seiner Plattform Truth Social, der Versuch sei kläglich gescheitert, und lobte Pete Hegseth erneut.

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Die Rückendeckung aus dem Weißen Haus fällt in eine Phase, in der Hegseth weiterhin im Fokus des parlamentarischen Verfahrens steht. Das Abstimmungsergebnis zeigt, dass die republikanische Mehrheit im Repräsentantenhaus den Antrag zunächst nicht unterstützt hat.

Ausschussverfahren nach dem Amtsenthebungsversuch

Mit der Überweisung an einen Ausschuss ist der Antrag gegen Pete Hegseth nicht vom Tisch, sondern wird in einem anderen Verfahrensschritt weiterverfolgt. Eine Abstimmung im Plenum über die Vorwürfe in der Sache hat bislang nicht stattgefunden.

Für das US-Verteidigungsressort und die Öffentlichkeit bedeutet das, dass die Vorwürfe zur Kriegsvollmacht und zum Schutz ziviler Opfer weiter auf der politischen Agenda bleiben. Ein konkreter Termin für den nächsten Schritt wird in der vorliegenden Meldung nicht genannt.

Für den Kongress stellt sich zugleich die Frage, wie streng die Abgeordneten die Einsätze der Streitkräfte gegen die Islamische Republik künftig kontrollieren. Die Debatte betrifft damit nicht nur eine einzelne Person, sondern auch das Gleichgewicht zwischen Parlament und Regierung.