Resident Evil 9 Requiem: Der ultimative Guide zum Waffenarsenal und den Freischaltungen

Erfahren Sie alles über die 28 Waffen für Grace und Leon in Resident Evil 9 Requiem, inklusive Fundorten, dem AP-System und Tipps für unendliche Munition.

Resident Evil 9 Requiem bietet den Spielern ein beeindruckendes Arsenal aus insgesamt 28 verschiedenen Waffen, die strategisch eingesetzt werden müssen, um gegen die grauenhaften Kreaturen zu bestehen.

Die beiden Hauptcharaktere Grace und Leon verfügen über jeweils eigene Ausrüstungsgegenstände, wobei die Auswahl von klassischen Schusswaffen bis hin zu spezialisierten Wurfwaffen und Nahkampfwerkzeugen reicht. Besonders hervorzuheben ist der legendäre Raketenwerfer, der aufgrund seiner enormen Zerstörungskraft in der Lage ist, selbst die mächtigsten Bosse mit einem einzigen Treffer zu erledigen. Im ersten Spieldurchgang ist die Ressourcenverwaltung eine der größten Herausforderungen, da Munitionsmangel an der Tagesordnung ist und die Spieler gezwungen werden, jeden Schuss präzise zu setzen, um zu überleben.

Die wahre Tiefe des Systems offenbart sich jedoch nach dem ersten Abschluss der Handlung. Im Extra-Inhalte-Menü können Spieler ihre im Spiel gesammelten AP, sogenannte Ability Points, einsetzen, um mächtige Bonusgegenstände und permanente Upgrades freizuschalten. Hierzu gehören beispielsweise das Unendlichkeitsmesser für Grace, welches niemals bricht, oder die unendliche Haltbarkeit für Leons Beil sowie die Mortal Edge. Ein besonders begehrter Bonus ist die unendliche Munition für nahezu alle Schusswaffen, was das Gameplay grundlegend verändert.

Um diese extrem wertvollen Boni zu erhalten, ist eine beträchtliche Menge an AP erforderlich. Wer schnell vorankommen möchte, sollte einen zweiten Durchlauf auf dem Schwierigkeitsgrad Leicht starten und versuchen, die Geschichte in weniger als vier Stunden zu beenden. Durch den Verzicht auf Heilkräuter, Arzneispritzen und das Blutentnahmegerät können drei spezifische Ingame-Herausforderungen abgeschlossen werden, die dem Spieler einen massiven Schub von insgesamt 90.000 AP verleihen. Die Aufteilung der Waffen zwischen den Charakteren folgt einer interessanten Logik.

Während Grace vor allem auf eine Handvoll präziser Pistolen und Messer setzt, ist Leons Arsenal deutlich umfangreicher und vielfältiger gestaltet. Die einzige Ausnahme bildet der Requiem-Revolver, der als einzige Waffe von beiden Charakteren gemeinsam genutzt werden kann. Ein Beispiel für die spezifische Waffenfindung ist die Startpistole von Grace, die sie im Verlauf der Handlung verliert, aber später auf der Theke in der Bar und Lounge im ersten Stock des Westflügels vom Sanatorium wiederfinden kann.

Leon hingegen startet mit seiner eigenen Pistole, für die nach dem ersten Spieldurchgang ein besonderer Skin namens Taktisches Licht freigeschaltet werden kann, welcher über die Bonus-Einstellungen im Hauptmenü individuell aktiviert wird. Für fortgeschrittene Spieler bietet die Versorgungstruhe im zentralen Lager in Raccoon City Ost zahlreiche Möglichkeiten, das Arsenal zu erweitern. Hier können hochwertige Waffen für Credits erworben werden, sofern die entsprechenden AP-Voraussetzungen im Menü erfüllt wurden.

Ein prominentes Beispiel ist die RPG-7, die nach dem ersten Spieldurchgang für 15.000 AP freigeschaltet und anschließend für 8.000 Credits gekauft werden kann. Ohne den zusätzlichen Bonus für unendlich Raketenwerfermunition, der stolze 35.000 AP kostet, ist die RPG-7 jedoch auf einen einzigen Schuss pro Durchgang limitiert. Neben den Waffen gibt es zudem Sammelobjekte wie die 25 Mr.-Raccoon-Figuren, die ausschließlich von Leon gefunden werden können und zum overall Fortschritt beitragen.

Durch die Kombination aus geschickter Exploration und dem gezielten Farmen von AP verwandelt sich das Spiel von einem verzweifelten Überlebenskampf in eine absolute Machtdemonstration gegen die Untoten





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