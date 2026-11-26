Der neue Resident Evil Film von Regisseur Zach Gregger startet im Kino und wird digital vorbestellbar sein. Fans diskutieren über die Abweichung vom Spiel.

Der lang erwartete Kinostart des neuen Horrorfilms Resident Evil hat bereits zu Spekulationen über verfügbare Streaming-Termine geführt, obwohl das Werk erst kürzlich in die Kinos kam. Regisseur Zach Gregger hat mit dem Projekt einen weiteren Erfolg gelandet, der auf dem Vorjahres-Hit Weapons aufbaut. Für Zuschauer, die das Erlebnis im eigenen Heim vorziehen, bietet Amazon bereits die Vorbestellung an, was den direkten Weg ins Kino überflüssig macht.

Verfügbarkeit bei Amazon und digitale Vorbestellung

Interessenten, die keinen großen Aufwand im Kino betreiben möchten, können den Film bereits jetzt digital bei Amazon und weiteren Plattformen vorbestellen. Diese Option ist speziell für Personen gedacht, die Horrorfilme lieber im Schutz der eigenen vier Wände konsumieren. Die Verfügbarkeit der digitalen Kopie ermöglicht es Fans, auf das physische Medium zu verzichten und den Film sofort nach dem Kinostart zu Streamen.

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Regisseur Zach Gregger und seine kreative Vision

Zach Gregger führt bei diesem Projekt erneut Regie und setzt auf eine Neuinterpretation der gleichnamigen Videospielreihe von Capcom. Die Handlung konzentriert sich auf einen medizinischen Kurier, dargestellt von Austin Abrams, der versucht, die untoten Schrecken in Raccoon City zu überleben. Diese Herangehensweise weicht stark von den klassischen Spielabenteuern ab und nutzt die bekannte Marke als neue Basis.

Kritik an den Abweichungen von der Spielfigur

Trotz hervorragender Kritiken stößt der Film auf hitzige Diskussionen, da etablierte Figuren wie Leon Kennedy oder Chris Redfield nicht im Mittelpunkt stehen oder gar nicht vorkommen. Viele Fans äußern den Vorwurf, dass der Film den Namen Resident Evil nicht verdient habe, da keine direkten Adaptionen der bekannten Spiele-Abenteuer geboten werden. Regisseur Zach Gregger verteidigt diese Entscheidungen in Interviews als bewusste kreative Schritte.

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Diskurs über Markenidentität und Fan-Erwartungen

Ein häufiger Kritikpunkt ist der Eindruck, dass Gregger lediglich die bekannte Marke nutzt, sich aber zu weit von der Vorlage entfernt. Die Abweichungen werden von Seiten des Regisseurs als Absicht zur Abkehr von einem eins zu eins Transfer des Spiels begründet. Dieser Ansatz hat dazu geführt, dass die Community gespalten ist zwischen Kritikern, die die Freiheit schätzen, und traditionalistischen Fans.

Physische Medien und der Release im Dezember 2026

Käufer von physischen Medien müssen sich bis zum 18. Dezember 2026 gedulden, da die Disc-Varianten an diesem Termin erscheinen. Trotz der langen Wartezeit bleibt die Blu-ray für Sammler eine relevante Option. In diesem Kontext wird oft auch die aktuelle Filmlandschaft diskutiert, wobei Werke wie das von Quentin Tarantino mit Brad Pitt als Kult-Fortsetzung hervorgehoben werden, um die hohe Qualität des aktuellen Marktumfelds zu betonen.