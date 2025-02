Resident Evil Re:Verse wird eingestellt: Das Ende des Multiplayer-Horrors

Capcom beendet das kontroverse Multiplayer-Spiel Resident Evil Re:Verse offiziell. Ab dem 3. März wird das Spiel aus allen digitalen Stores entfernt und die Server werden am 29. Juni 2025 abgeschaltet.

Rund zweieinhalb Jahre nach seinem Release hat der Horror -Shooter Resident Evil Re:Verse seine letzte Patrone verschossen. Capcom zieht das kontroverse und letztlich krachend gescheiterte Multiplayer -Spiel in Kürze aus dem Verkehr. Ab dem 3. März wird der Publisher das Spiel ebenso wie aktuell noch verfügbare DLCs aus allen digitalen Stores entfernen. Ab sofort wird Re:Verse außerdem nicht mehr als Bonus-Inhalt bei neuen Käufen von Resident Evil 8 beigelegt.

Wer dagegen einen alten Freischalt-Code besitzt, kann diesen noch für kurze Zeit aktivieren. Allzu lange Freude werden Spieler mit dem Horror-Shooter aber auch auf diesem Weg nicht haben, denn am 29. Juni 2025 werden die Server des Spiels abgeschaltet und Re:Verse damit endgültig der Stecker gezogen. Resident Evil Re:Verse ermöglichte es Spielern, einige ihrer Lieblingscharaktere aus dem Horror-Franchise in blutigen Deathmatch-Kämpfen zu sechsten gegeneinander antreten zu lassen – von Leon S. Kennedy, Ada Wong und Claire Redfield bis hin zu Jack Baker oder Nemesis. Bei Fans der Reihe konnte das Spielprinzip allerdings nie wirklich landen. Auf Steam steht Re:Verse bei einer bitteren, größtenteils negativen Wertung. Bereits vor dem angekündigten Aus haben Spieler die fehlende Balance sowie den mickrigen Umfang des Shooters beklagt, obwohl die Idee für einen unterhaltsamen Multiplayer durchaus gegeben war. Als Gratis-Zugabe für Resident Evil 8 war Re:Verse gut genug, als eigenständiges Spiel aber leider nicht. Das Ende dürfte deswegen für die wenigsten Spieler wirklich überraschend kommen.





