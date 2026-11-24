Resident-Evil-Schöpfer Shinji Mikami würde KI am liebsten verschwinden sehen, setzt sie aber selbst bei der Spiele-Entwicklung ein.

Resident-Evil-Schöpfer Shinji Mikami würde KI am liebsten verschwinden sehen, setzt sie aber selbst bei der Spiele-Entwicklung ein. Gemeinsam mit Shift-Up-Chef Kim Hyung-tae erklärte er, wie KI kreative Prozesse unterstützen kann, weshalb gestalterische Entscheidungen beim Menschen bleiben sollen und welche Risiken drohen.

Auf der am vergangenen Wochenende stattgefundenen G-STAR 2026 in Südkorea erklärte Resident-Evil-Schöpfer Shinji Mikami, dass er sich gelegentlich eine Welt ohne KI wünschen würde. Dennoch experimentiere auch er mit der Technologie, da sie unter anderem helfen kann, auf unveränderter Hardware eine höhere Bildqualität zu erreichen. Ihr größter Nutzen liege seiner Meinung nach derzeit aber darin, Produktionsprozesse zu vereinfachen und Entwicklern zusätzliche gestalterische Möglichkeiten zu eröffnen.

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Kreative Entscheidungen sollten für ihn allerdings beim Menschen bleiben und nicht von einer künstlichen Intelligenz verantwortet werden. In dem Gespräch erinnerte sich Kim Hyung-tae an die Kritik an einem offiziellen, KI-generierten Musikvideo zu Stellar Blade vom Juli dieses Jahres. Als Konsequenz habe Shift Up eine Richtlinie eingeführt, nach der Projekte nicht mehr mit KI beginnen sollen.

Stattdessen sollen Künstler zunächst eigene Entwürfe erstellen, die KI unterstützt anschließend lediglich bei technischen Aufgaben wie Beleuchtungsprüfungen, Texturverwitterung und Polygon-Reduktion, bevor Entwickler die Ergebnisse überarbeiten. Für ihn fehle bei rein KI-generierten Ausgangsentwürfen eine erkennbare eigenständige kreative Leistung. Kim zufolge sollte KI nicht bloß Produktionskosten senken, denn Spieler interessiere weniger die Effizienz der Entwicklung als deren Ergebnis. Eingesparte Arbeitszeit müsse deshalb anspruchsvolleren Inhalten und neuen technischen oder gestalterischen Möglichkeiten zugutekommen.

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Als Beispiel nannte er die Retopologie, bei der komplexe 3D-Modelle in geometrisch vereinfachte Varianten überführt werden. Übernimmt KI Teile dieses Prozesses, können Künstler die freigewordenen Ressourcen dafür nutzen, um zusätzliche detailreiche Modelle und aufwendigere Texturen zu erstellen. Mikami nutzt KI wiederum, um eigene 2D-Zeichnungen zunächst dreidimensional visualisieren zu lassen. Überzeugt ihn die Vorschau, erstellt ein Modellierer anhand der ursprünglichen Zeichnung ein eigenständiges 3D-Modell.

So würden Abweichungen früh sichtbar, die früher mitunter erst nach einem Monat Modellierungsarbeit aufgefallen seien. Bei der erzählerischen Gestaltung zieht Shift Up eine deutlichere Grenze, von KI geschriebene Geschichten lehnt Shift Up generell ab, wobei der charakteristische Tonfall solcher Texte der Ansicht von Kim Hyung-tae nach zumindest aktuell noch leicht erkennbar wäre. Gleiches gilt für vollständig KI-generierteauf Steam, die er nach eigener Aussage ohne entsprechende Kennzeichnung identifizieren könne.

Er räumt allerdings ein, dass mit fortschreitender Technologie diese Unterscheidung schwieriger werden dürfte. Für ihn könnten innerhalb der nächsten fünf bis zehn Jahre wesentliche Produktionsaufgaben in der Spiele-Entwicklung ohne menschliche Beteiligung erledigt werden. Entwickler müssten deshalb zunehmend um ihre Arbeitsplätze fürchten. Die Diskussion beider Spiele-Größen erfolgt vor dem Hintergrund einer engeren Zusammenarbeit: Shift Up übernahm im April Mikamis Studio Unbound, das er 2023 nach seinem Abschied von Tango Gameworks gegründet hatte.

Beide Unternehmen verwiesen auf gemeinsame Vorstellungen bei der Spiele-Entwicklung. … oder ComputerBase Pro bestellenPartner verarbeiten personenbezogene Daten, indem wir mit auf Ihrem Gerät gespeicherten Informationen ein Nutzungsprofil erstellen, um z. B. Anzeigen zu personalisieren.

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