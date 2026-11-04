Resident Evil Streaming Start: Termin bekanntgegeben

Der Resident Evil Film startet digital auf Amazon. Erfahren Sie den genauen Streaming-Termin, die Preise und warum Fans die Anpassungen diskutieren.

Der Film " Resident Evil" startet noch vor dem physischen Medien-Release auf verschiedenen Streaming -Plattformen. Der konkrete Termin für den digitalen Start wurde bereits offiziell bekannt gegeben. Zuschauer, die nicht ins Kino gehen möchten, können den Horrorstreifen vorbestellen.

Digitaler Start vor physischer Veröffentlichung

Der Kinostart liegt gerade erst zurück, doch der digitale Vertrieb steht bereits in den Startlöchern. Interessenten haben die Möglichkeit, den Film über Anbieter wie Amazon im Voraus zu reservieren. Dies bietet Horrorfans die Option, die Story im vertrauten Umfeld zu konsumieren, anstatt in die Kinosäle zu reisen. Die Vorbestellung sichert den Zugang zum Startdatum.

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Regisseur Zach Gregger setzt auf neue Wege

Zach Gregger hat mit "Resident Evil" einen weiteren wichtigen Erfolg in seiner Karriere erzielt. Im vergangenen Jahr gelang ihm mit dem Film "Weapons" bereits ein großer Horror-Hit. Die neuen Arbeiten an "Resident Evil" gelten nun als vielversprechender Nachfolger. Gregger nutzt die bekannte Marke, um eine eigenständige Geschichte zu erzählen, die nicht direkt an die Spielmechaniken gebunden ist.

Handlung mit medizinischem Kurier Austin Abrams

Die Neuverfilmung der gleichnamigen Videospielreihe von Capcom folgt einer neuen Linie. Im Mittelpunkt steht ein medizinischer Kurier, dargestellt von Austin Abrams. Seine Aufgabe besteht darin, die Schrecken von Raccoon City zu überleben. Der offizielle Trailer bietet bereits erste Einblicke in diese düstere Welt und die Bedrohungen, denen die Hauptfigur ausgesetzt ist.

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Kritik an fehlenden Charakteren aus den Spielen

Trotz positiver Kritiken gab es vor der Veröffentlichung hitzige Diskussionen unter den Fans. Viele Beobachter bemängeln, dass der Film keine bekannten Abenteuer aus den Spielen adaptiert. Figuren wie Leon Kennedy oder Chris Redfield fehlen vollständig oder stehen nicht im Fokus. Dies führt bei einem Teil der Community zu Enttäuschung über die Abweichung vom Original.

Regisseur rechtfertigt kreative Freiheit

Zach Gregger hat sich in mehreren Interviews zu den Änderungen geäußert. Er gibt an, jede Minute der Arbeit genossen zu haben. Der Regisseur betont, dass er keinen eins-zu-eins-Transfer des Spiels anstrebte. Die Abweichungen von der Vorlage sind nach seiner Aussage bewusste kreative Entscheidungen, um eine frische Perspektive auf die Mythologie zu bieten.

Physische Medien erst im Dezember 2026

Für Besitzer von Blu-rays und DVDs muss die Geduld noch etwas größer sein. Die Disc-Varianten erscheinen nicht parallel zum Streaming-Start. Käufer physischer Medien müssen sich bis zum 18. Dezember 2026 gedulden. Die Blu-ray wird dann nachgereicht, was eine lange Wartezeit für Sammler bedeutet.