Resident Evil Village: Ein Meisterwerk des Wiederspielwertes

Resident Evil Village ist eine vergnügliche Mischung aus Gothic-Horror, actionreichem Gameplay und einer spannenden Story. Die vielen verschiedenen Gebiete, Gegner und Herausforderungen sorgen für einen hohen Wiederspielwert. Mit dem DLC und einem Angebotspreis ist es jetzt der perfekte Zeitpunkt, dieses Meisterwerk zu erleben.

PS5 'te die alten mit festen Kameraperspektiven, die 3rd-Person-Titel oder eben die Spiele aus der Ego-Sicht. Dieser Mix aus Horror und leicht trashigem Action-Film ist einfach die perfekte Mischung für mich. Besonders angefixt hat mich seit dem Release vor allem Resident Evil Village und sein später erschienener DLC . Mein großes Highlight ist dabei der wunderbare Wiederspielwert .

Entwickler ist für einige der besten GTA-Teile verantwortlich, macht neuen Shooter, sieht sogar aus wie GTA Monster Hunter Wilds enthüllt ein neues Monster in einer Werbung, die hier so gut wie niemand gesehen hatBlizzard ändert seinen Shooter schon nächste Woche vollkommen, bringt levelnde Helden und Lootboxen Ein erfolgreicher Manga unterscheidet sich von Dragon Ball und Naruto, weil der Schöpfer keinen Superhelden wollteEin Shooter auf Steam gilt als „unterschätztes Juwel“, hat starke Reviews auf Steam und endlosen Wiederspielwert „Er ist einfach nur schlecht“ – Vor 25 Jahren erschien ein Fantasy-Film, der so schlecht ist, dass ihn jeder vergessen hatSchauspieler aus Kingdom Come: Deliverance zeigt das Rollenspiel stolz auf Twitch – Doch er zockt die völlig falsche Version Die Vorlage für einen der besten Marvel-Filme ist so brutal und absurd, dass sie niemals verfilmt werden könnteEthan Winters lebt nach den grässlichen Ereignissen in Resident Evil 7 ein ruhiges Leben mit seiner Frau und seinem Neugeborenen. Das wird aber entführt und er muss sich jetzt gegen einen neuen Kult und gefährliche Gegner in einer Gothic-Horror-inspirierten Stadt stellen. Resident-Evil-typisch ist die Story, wenn man wirklich ehrlich ist, sehr spaßiger Quatsch. Vom Gameplay her basiert das Spiel auf der First-Person-Sicht aus Resident Evil 7, aber etwas schneller und actionreicher. Daran orientiert sich auch das Gameplay, das deutlich mehr Waffenkraft von euch erfordert. Und das allein ist schon ein großer Spaß. Die Waffen fühlen sich gut und die Gothic-Horror-Gegner wie Werwölfe oder Vampire sind eine erfrischende Abwechslung neben den klassischen Zombie-Gegnern. Gepaart mit dem guten Level-Design ist das Gameplay schon einer der wichtigsten Aspekte für den Wiederspielwert, denn man lernt immer etwas Neues. Wie verhalten sich verschiedene Gegner, wie kann ich das Gebiet schneller lösen und was sind die besten Waffen für diverse Bosse? So etwas lernt man und mit jedem Playthrough wird man schneller und effizienter. Wenn man dann noch auf Zeitchallenges steht, gibt es sogar den Söldner-Modus, dem man sich stellen kann.Sie spielte in sechs Filmen zu Resident Evil mit, aber Milla Jovovichs unerfüllter Traum war es, Alice in Capcom-Spielen zu sehenIm Verlauf des Spiels sammelt man durch Erfolge und Challenges, die man erfüllt, Punkte. Diese Punkte kann man im Boni-Shop einlösen. Neben Figuren und Konzeptzeichnungen kann man da auch Waffen oder Boni für Waffen freischalten, die einen erneuten Playthrough durchrütteln. Nach dem ersten Durchspielen habe ich beispielsweise einen Run gemacht, indem ich nur einen Granatwerfer mit unendlicher Munition benutzt habe. Klar, das Spiel ist dadurch deutlich einfacher, aber es entsteht auch eine ganz andere Erfahrung und eine andere Atmosphäre. Das geht auch in die andere Richtung. Für eine Trophäe auf der PS5 müsst ihr das Spiel beispielsweise nur mit einem Messer durchspielen. Auch da hilft euch ein freischaltbares Messer im Boni-Shop. Dieser Aspekt ist in den meisten Resident-Evil-Spielen vorhanden, doch bei Resident Evil Village hat er für mich am besten funktioniert. Die vielen verschiedenen Gebiete und Gegner fühlen sich so unterschiedlich an, dass bei mir nie ein Gefühl von Eintönigkeit entstanden ist.Resident Evil 7 war ein waschechtes Horror-Spiel, und Village ist deutlich actionreicher, doch vereinzelt gibt es auch schöne Horrorsequenzen. Das Puppenhaus sorgt für einiges an Grusel, vor allem durch ein Body-Horror-Monster.. Als Ethans Tochter hat man ein deutlich weniger großes Arsenal zur Selbstverteidigung, und in einer Sequenz des Spiels habe ich mich so hart erschreckt, dass ich pausieren musste und mehrere Minuten über mich selbst gelacht habe. Resident Evil Village ist die perfekte Mischung für meinen Geschmack. Es hat Gothic-Horror, Resident-Evil-Gameplay und eine trashige Action-Story, die ich immer wieder gern erlebe. Ich liebe das Spiel so sehr, dass ich es nach meinem ersten Playthrough direkt noch einen Run und danach noch einen Run gestartet habe.Aktuell könnt ihr euch das Spiel, samt DLC, sogar im Angebot schnappen. Für 19,99 € erhaltet ihr die Gold Edition von Resident Evil Village auf der Viele der Aspekte, die ich genannt habe, gelten natürlich für die meisten Resident-Evil-Spiele





MeinMMO / 🏆 1. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Resident Evil Village Wiederspielwert Gothic-Horror Action-Gameplay DLC PS5

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Neues PS5-Horrorspiel Tormented Souls 2 - Ein echter Resident Evil Konkurrent?Ein neues Horrorspiel für die PS5, das Fans klassischer Resident Evil-Spiele begeistern könnte, erscheint bereits im Frühjahr 2025. Tormented Souls 2 verschlägt euch in gruselige Klöster und ein abgelegenes Dorf in Südamerika.

Weiterlesen »

Bekannter Insider dementiert Gerüchte zu Jill in Resident Evil 9Fans spekulieren über die Rückkehr von Jill Valentine in Resident Evil 9. Ein Insider dementiert diese Gerüchte und behauptet, dass sie in dem Spiel keine große Rolle spielen wird.

Weiterlesen »

Heißeste Ware in Hollywood: Studios kämpfen erbittert um neuen „Resident Evil“-HorrorEin Reboot der Videospielverfilmung „Resident Evil“ ist in der Mache und wie es heißt, kämpfen namhafte Studios um die Rechte. Der Grund..

Weiterlesen »

Resident Evil 4 für PS5 im Angebot bei MediaMarktDas von Kritikern gefeierte Remake des Horrorspiel-Klassikers Resident Evil 4 ist aktuell bei MediaMarkt für PS5 im Angebot. Das Spiel bietet traditionelle Survival-Horror-Action mit verbesserter Grafik und Atmosphäre.

Weiterlesen »

Neues Resident Evil-Franchise lockt große Studios anEin neuer Horrorfilm basierend auf der legendären Videospielreihe Resident Evil wird produziert. Vier große Studios, darunter Netflix und Warner Bros., konkurrieren um die Rechte an dem Projekt. Der Film wird von Zach Cregger, Regisseur von Barbarian, inszeniert und soll zu den Wurzeln der Videospiel-Reihe zurückkehren.

Weiterlesen »

Resident Evil: Gleich 4 Studios streiten sich um Film-RebootGIGA-Experte für FPS, E-Sport, Streaming-Kultur und Mass Effect (!).

Weiterlesen »