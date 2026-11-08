Resistente Stärke beim Abnehmen: Fakten und Fallstricke

Können kalte Nudeln wirklich schlank machen? Experte Marcus Kever und DGVS-Mediensprecherin Birgit Terjung klären über die Wirkung resistenter Stärke auf, warum der Effekt überschaubar ist und welche gesundheitlichen Vorteile der Verzehr dennoch bietet.

Der Trend zu kalten Nudeln als Schlankmacher dominiert aktuell die sozialen Medien, doch die Realität sieht komplexer aus. Bei dem beworbenen Wundermittel handelt es sich um resistente Stärke, einen Mehr- oder Vielfachzucker, der natürlicherweise in verschiedenen Lebensmitteln vorkommt. Doch löst sich das Versprechen einer simplen Gewichtsreduktion durch den Verzehr abgekühlter pasta auf? Experten wie der Diätassistent in Ausbildung Marcus Kever vom Universitätsklinikum Essen beleuchten die wissenschaftliche Basis dieses Phänomens kritisch.

Mechanismus der Umwandlung und Verdauung

Beim Abkühlen und Wiedererwärmen von stärkehaltigen Lebensmitteln ordnen sich die Stärke-Moleküle physikalisch neu an. Dieser Prozess führt dazu, dass die verdauungsenzymatischen Strukturen so verändert werden, dass sie von den Enzymen im Dünndarm nicht mehr aufgeschlossen werden können. Folglich ist der menschliche Dünndarm nicht in der Lage, aus diesen speziellen Strukturen Energie zu extrahieren, wodurch die Stärke als resistent gegenüber der herkömmlichen Verdauung gilt.

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Diese Resistenz hat direkte metabolische Konsequenzen, da der Körper durch den unverdauten Anteil etwas weniger Energie aus der Nahrung zieht. Zusätzlich hält das Sättigungsgefühl bei dieser Art der Kohlenhydrataufnahme länger an, was physiologisch als vorteilhaft für die Kalorienbilanz angesehen wird. Dennoch betonen Fachleute, dass der Effekt auf die Waage hin überschaubar bleibt.

Expertenmeinung zur Wirksamkeit bei Diäten

Birgit Terjung, Gastroenterologin, Ernährungsmedizinerin und Mediensprecherin der Deutschen Gesellschaft für Gastroenterologie, Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten (DGVS), warnt vor überzogenen Erwartungen. Sie erklärt, dass ein relevanter Gewichtsverlust allein durch den vermehrten Verzehr von resistenter Stärke nach dem heutigen wissenschaftlichen Wissensstand nicht erreicht werden kann. Der Effekt ist zu marginal, um nachhaltige Diäterfolge zu garantieren.

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Dies bestätigt auch die Erfahrungswerte im Hinblick auf andere stärkehaltige Lebensmittel wie Kartoffeln. Bei aufgewärmten oder abgekühlten Kartoffeln wird nur ein sehr kleiner Teil der Stärke umgewandelt, was bedeutet, dass der Anteil an Kilokalorien nur unwesentlich geringer ausfällt. Konkret enthalten 100 Gramm abgekühlte Kartoffeln nur 3,5 Kilokalorien weniger als frisch gekochte Exemplare, was kaum einen nennenswerten Unterschied in der täglichen Energiebilanz darstellt.

Gefahr durch Zusatzstoffe und Nebeneffekte

Der tatsächliche Kalorienverbrauch wird oft durch die Beilagen zunichtegemacht, wenn man Nudeln oder Kartoffeln als kalten Salat serviert. Werden dabei fettige Mayonnaise, reichlich Öl, Käse oder Speck hinzugefügt, erhöht sich der Gesamt-Kaloriengehalt der Mahlzeit deutlich, sodass der minimale Vorteil der resistenten Stärke sofort verloren geht.

Neben der Kalorienfrage bestehen Risiken bei der schlagartigen Erhöhung der Aufnahme. Birgit Blumenschein weist darauf hin, dass man bei erhöhter Zufuhr von Lebensmitteln mit hohem Anteil an resistenter Stärke zunächst mit Nebenwirkungen wie Blähungen, Verstopfung, Krämpfen oder Durchfall zu kämpfen haben könnte. Es ist daher ratsam, sich schrittweise an den Verzehr solcher Lebensmittel zu gewöhnen, um Verdauungsprobleme zu vermeiden.

Gesundheitsvorteile für Darm und Mikrobiom

Trotz der limitierten Wirkung auf das Körpergewicht hat der Verzehr von resistenter Stärke einen positiven Effekt auf die Gesundheit. Da die resistente Stärke im Dünndarm nicht verdaut wird, landet sie im Dickdarm, wo sie von den dort lebenden Bakterien fermentiert wird. Dieser Prozess ist für die Darmgesundheit von großer Bedeutung, da er die Population nützlicher Bakterien fördert.

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Marcus Kever erklärt, dass bei dieser bakteriellen Verdauung kurzkettige Fettsäuren entstehen, wie zum Beispiel Buttersäure. Diese Säuren haben eine äußerst günstige Wirkung auf die Darmwand und das allgemeine Wohlbefinden. Die Ernährungswissenschaftlerin Birgit Blumenschein empfiehlt zudem, die Lebensmittel zwischen 12 und 24 Stunden abgekühlt ruhen zu lassen, da sich nach circa zwölf Stunden ungefähr zehn Prozent der Stärke umgewandelt haben. Ein anschließendes Wiedererwärmen kann den Anteil an resistenter Stärke sogar noch weiter erhöhen.