Resonance: A Plague Tale Legacy angespielt: Ich war eigentlich fertig mit der Reihe - aber das Prequel ist wie für mich gemacht

Ich habe Resonance: A Plague Tale Legacy bereits 90 Minuten lang gespielt und bin von dem Spiel begeistert. Das Prequel ist ein großes Risiko für die Entwickler und die Reihe, aber es bringt mir eine willkommene Abwechslung.

Resonance: A Plague Tale Legacy ist ein Spiel, das mich wieder am Haken hat. Ich war eigentlich fertig mit der Reihe, aber das Prequel ist wie für mich gemacht.

Ich bin ein großer Fan der Vorgänger, besonders die innige Beziehung zwischen Amicia und Hugo und ihr grausames Schicksal haben sich für immer in mein Gedächtnis gebrannt. Ich habe ein unfassbares Talent dafür, in Stealth-Spielen alles falsch zu machen. Dass eine 'Ablenkungs'-Flasche direkt an der Wand vor mir zersplittert oder sich eine Wache genau in dem Moment umdreht, in dem ich mein Versteck verlasse, ist so sicher wie das Amen in der Kirche.

Deshalb freut sich, dass Resonance: A Plague Tale Legacy für das Prequel einen anderen Weg einschlägt. Außerdem mag ich Rätsel so viel lieber als Stealth. Aber schon in Requiem war für mich spielerisch langsam die Luft raus. Eine Schleichpassage jagte die nächste, jeder Fehler setzte mich direkt mehrere Minuten zurück, und ich musste mich regelrecht durch meinen eigenen Frust beißen, um überhaupt das Finale zu erleben.

Ein drittes Mal hätte ich das wahrscheinlich nicht durchgestanden - muss ich aber glücklicherweise auch gar nicht! Das Prequel spielt sich in meiner anderthalb Stunden langen Anspiel-Session nämlich völlig anders als seine Vorgänger und hat mich damit sofort wieder am Haken. Diese Abkehr von der gewohnten Formel bringt mir zwar eine willkommene Abwechslung, bedeutet für die Entwickler und die Reihe aber auch ein großes Risiko.

Ich wurde von Focus Entertainment nach Paris eingeladen, um mich mit dem Line-Up des Publishers vertraut zu machen. Ich konnte Resonance: A Plague Tale Legacy etwa anderthalb Stunden anspielen und im Anschluss mit den Entwicklern quatschen. Reise-, Hotel- und Verpflegungskosten wurden vom Publisher übernommen. Auf unsere Berichterstattung hat das selbstverständlich keine Auswirkungen.

Die Screenshots wurden vom Publisher gestellt. Ein Plague-Tale-Spiel ohne Amicia und Hugo klingt im ersten Moment wie pure Blasphemie.

Schließlich gehört das Geschwisterpaar zu der Serie wie die Tomatensauce auf eine Pizza - oder wie der Romana-Salat zu meinem Meerschweinchen-Senior Hami. Und obwohl mir Bruder und Schwester wirklich ans Herz gewachsen sind, begrüße ich den Wechsel der Hauptfigur. So kann die tragische Geschichte von Amicia und Hugo erst einmal in Ruhe sacken, während die schweren Bilder und Erinnerungen nachwirken. GameStar Plus ist das Online-Abo für Gamer, denen gute Spiele wichtig sind.

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