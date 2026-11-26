Nach dem Vorschlag aus der Union müssen sich beide Koalitionäre von den parteipolitischen Linien lösen, um ein Ergebnis zu erzielen.

Nach dem Vorschlag aus der Union müssen sich beide Koalitionäre von den parteipolitischen Linien lösen, um ein Ergebnis zu erzielen. Rente mit 63: CDU-Politiker legen Kompromiss vor – und fordern „Respektrente“ Die sogenannte Respekt-Rente, die die CDU-Politiker Johannes Winkel, Marc Biadacz und Pascal Reddig nun präsentieren, orientiert sich eng an den Vorgaben aus der Alterssicherungskommission, die Reddig als Vize-Chef des Gremiums maßgeblich mitgeprägt hatte.

Der Vorschlag fokussiert vor allem Menschen mit kleinen Einkommen sowie die Personengruppe, die besonders häufig in körperlich und psychisch belastenden Jobs arbeitet. Der Ansatz ist löblich. Aber vielleicht hätten sie die Gruppe gleich weiter fassen müssen.mit 63 in den 33 Empfehlungen der Alterssicherungskommission ausformuliert. Auch dort ist schon von möglichen Härtefallregelungen die Rede.

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Das reichte der SPD bislang nicht. Die ersten Reaktionen aus der SPD fallen dementsprechend meist ablehnend aus. Aber immerhin scheint die Partei interessiert zu sein, in die Diskussion einzusteigen. Das würde bedeuten: Endlich beschäftigen sich die Beteiligten wieder inhaltlich.