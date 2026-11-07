Restaurant Awards Berlin 2026: Lode van Zuylen gewinnt Meisterkoch Titel

Die Partner für Berlin vergaben am Sonnabend in Tempelhof die Gastronmie-Auszeichnungen. Lode van Zuylen ist Meisterkoch, Tanadon Santanaviboon Aufsteiger.

Bei der Gala der Partner für Berlin am vergangenen Sonnabend wurde Lode van Zuylen vom Restaurant Remi in Tempelhof zum Berliner Meisterkoch 2026 gekürt. Die Preisverleihung fand im historischen Ambiente des Flughafens Tempelhof statt und ehrte die herausragenden Leistungen der Berliner Gastronomie-Landschaft. Die Jury würdigte dabei die einzigartige Symbiose aus anspruchsvoller Küche und einem ungezwungenen Gastgebertalent, das Lode van Zuylen bei seiner Arbeit zeigt. An der Torstraße 48 hat er sich einen Namen gemacht, indem er die niederländisch-flämische Kochtradition mit einem offenen und modernen Konzept verbindet. Es gelingt ihm, das Restaurant Remi bewusst von der starren Definition eines Fine-Dining-Etablisements oder eines reinen Gesellschaftshotels fernzuhalten.

Aufsteiger des Jahres im thailändischen Stil

Den Titel des Aufsteigers des Jahres 2026 erhielt Tanadon Santanaviboon, der seine kulinarischen Spuren im Hanuman Thai Curry House an der Skalitzer Straße 96 hinterlassen hat. Die Jury betonte, dass sich der 31-jährige Koch sein Handwerk nicht durch formale Ausbildung, sondern durch intensives Beobachten, Fragen und ständiges Ausprobieren angeeignet hat. In seinem Restaurant an der Torstraße 173 gelingt es ihm, thailändische Palastküche mit den Gerichten des familiären Alltags zu verschmelzen. Diese Herangehensweise spiegelt auch seine persönliche Motivation wider, die in der Begründung der Jury festgehalten wurde: Santanaviboon will, dass die Gäste über sein Essen weinen. Sein Ansatz stellt eine direkte emotionale Brücke zwischen der hohen Kunst der thailändischen Küche und dem vertrauten Geschmack der Familie dar.

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Neue Gastgeber und regionale Verbindungen

An der Senefelderstraße 30 wurde Julia Wendel zur Berliner Gastgeberin gekürt. Sie führt das Restaurant Bricole, das sich selbst als lebensnahes Nachbarschaftsrestaurant versteht, obwohl es mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet ist. Die Jury lobte ihre Fähigkeit, die Vorlieben der Gäste im Prenzlauer Berg präzise zu kennen und umzusetzen. Als Sommelière setzt sie dabei nicht nur auf klassische Weinbegleitungen, sondern integriert auch spezielle Bierbegleitungen in ihr Angebot. In einer weiteren Kategorie, dem Berliner Szenerestaurant, siegten Nadav Kundel und sein Cousin Gil Azriel. Die beiden verbinden in Saint Farah am Weinbergsweg 8a in Mitte Erinnerungen an die Levante mit internationalen Einflüssen. Die Jury nannte als Beispiele gegrillten Mangold mit Lamm sowie Pommes mit Sambal-Butter. Die internationalen Einflüsse sind auf dem Teller kaum zu übersehen und schaffen eine einzigartige kulinarische Identität.

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Bar-Kultur und Innovatoren der deutschen Weinlandschaft

Die Auszeichnung für die beste Barkultur ging an den Rum Trader an der Fasanenstraße 40, den Charlotte Fedtke und Sahand Zamani im Jahr 2019 übernahmen. Die seit 1976 bestehende Bar mit einer Größe von 32 Quadratmetern bewahrt traditionelle Rituale wie den Einlass nach Klingeln, das Rauchen und das gegenseitige Siezen. In der Kategorie Gastronomische Innovatoren ehrte die Jury Anja und Carsten Schmidt. Sie machten mit ihren Weinläden deutschen Wein in Berlin bekannt und sorgten für eine signifikante Veränderung im lokalen Markt. Ihr 2001 gestartetes Projekt Rutz an der Chausseestraße entwickelte sich laut Mitteilung der Partner für Berlin zum einzigen Drei-Sterne-Restaurant der Stadt. Das Portfolio umfasst zudem das Zollhaus am Carl-Herz-Ufer 30 sowie Schmidt Z&KO an der Rheinstraße 45-46, wo sie Kurse und Seminare anbieten.

Romantische Ecke und historische Bewahrung

Julia Bentzien, Laurens Friedl und Josha Karlborg übernahmen die frühere Eckkneipe an der Berliner Straße 167 nach dem Ruhestand des bisherigen Wirts. Sie bewahrten die historische Einrichtung des Lokals und erneuerten die Speisekarte mit Berliner Klassikern zu kleinen Preisen. Damit verbinden sie Nostalgie mit einer modernen, bezahlbaren Gastronomie. Diese Entscheidung zeigt den Trend zur Bewahrung lokaler Identitäten im Herzen der Stadt. Die Auszeichnungen der Partner für Berlin werden seit 1997 jährlich vergeben. Die Jury, bestehend aus Food-Journalisten und Branchenexperten, bewertet dabei Kochkunst, Originalität, Präsentation, Service und Ambiente. Diese langjährige Tradition sichert die hohe Relevanz der Preise für die gesamte Gastronomie-Szene Berlins und bietet Orientierungshilfen für Gäste und Fachleute gleichermaßen.