Restaurant, Festival oder sogar Reise? Entscheidend ist, ob die Aktivität Ihre Genesung gefährdet.

Wer krankgeschrieben ist, muss nicht automatisch zu Hause bleiben. Selbst Restaurantbesuche, Veranstaltungen oder Reisen können erlaubt sein – entscheidend ist, ob die Genesung darunter leidet.

Krankgeschrieben bedeutet nicht gleich Hausarrest. Viele Arbeitnehmer haben zwar ein schlechtes Gewissen, wenn sie trotz Arbeitsunfähigkeit etwas unternehmen. Doch grundsätzlich ist mehr erlaubt, als viele vermuten. Entscheidend ist immer, ob eine Aktivität die Genesung fördert oder ihr zumindest nicht im Weg steht.

Also read Reisen in den Niederlanden: Top-Ziel für Auto-Urlaub mit Hund in Europa

Ist das der Fall, spricht grundsätzlich nichts dagegen. Ein Restaurantbesuch, ein Event oder sogar ein Festival sind während einer Krankschreibung nicht automatisch verboten. Maßgeblich ist, ob die jeweilige Unternehmung den Heilungsverlauf beeinträchtigt. Wer bei Google nach aktuellen Themen sucht, sieht neben den Suchergebnissen oft auch eine Box mit Schlagzeilen.

Wenn Sie MOPO.de als bevorzugte Quelle hinterlegen, erscheinen unsere Inhalte häufiger in dieser Schlagzeilen-Box – verlässlicher Lokaljournalismus, aktuelle Nachrichten und wichtige Themen aus Hamburg direkt in Ihrem Überblick. Was bei einer Erkrankung unproblematisch sein kann, kann bei einer anderen die Genesung erschweren. Deshalb kommt es immer auf den konkreten Krankheitsfall an. Selbst ein Urlaub ist während einer Krankschreibung grundsätzlich möglich.

Advertisement

„Reisen während einer Krankschreibung sind dann erlaubt, wenn dadurch der Heilungsverlauf nicht gehindert wird“, erklärt Volker Görzel, Fachanwalt für Arbeitsrecht. Ob eine Reise mit der Erkrankung vereinbar ist, hängt von deren Art ab. Bei einem Bandscheibenvorfall könnte eine Reise die Genesung beispielsweise aktiv beeinträchtigen. Eine pauschale Antwort darauf, was während einer Krankschreibung erlaubt ist, gibt es damit nicht.

Entscheidend bleibt, ob die geplante Aktivität der Genesung schadet oder nicht. Volker Görzel ist Fachanwalt für Arbeitsrecht in Köln.

Zudem leitet er den Fachausschuss Betriebsverfassungsrecht und Mitbestimmung im Verband deutscher Arbeitsrechtsanwälte . Liebe Leserinnen und Leser, wir freuen uns über Ihren Beitrag und einen respektvollen Austausch. Um Kommentare verfassen zu können, benötigen Sie ein MOPO+ Abo. Wie der Kommentarbereich funktioniert, Liebe Leserinnen und Leser, wir freuen uns über Ihren Beitrag und einen respektvollen Austausch.

Um Kommentare verfassen zu können, benötigen Sie ein MOPO+ Abo. Wie der Kommentarbereich funktioniert,