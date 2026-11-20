Im Bochumer Lokal Zur Altstadt steht seit 40 Jahren Pferdefleisch auf der Speisekarte. Wirtin Martina Meier erklärt, warum sie selbst kein Fleisch isst, aber Kunden begeistert.

Die Wirtin Martina Meier betreibt das Lokal Zur Altstadt im Ruhrgebiet und bietet dort täglich Gerichte aus Pferdefleisch an. Obwohl sie selbst kein Pferdefleisch isst, verkaufen sie jeden Tag rund 15 Teller an ihre Gäste. Die 58-Jährige ist ehemalige Springreiterin und verstand es, mit der traditionellen Küche ihre Stammgäste zu begeistern.

Traditionelles Lokal in Bochum mit rustikalem Ambiente

Das urige Ruhrgebietslokal Zur Altstadt befindet sich an der Brückstraße in Bochum und bietet einen nostalgischen Alt-Bochum-Look. Seit Anfang der 80er-Jahre ist die Kneipe so eingerichtet, dass die Zeit dort seemingly stehengeblieben zu sein scheint. Ein großer Tresen, kuschelig-enge Sitznischen und ein buntes Sammelsurium an Dekorationen an den Wänden prägen das Bild. Mehr Kneipe geht kaum, und das schummrige Licht erledigt den Rest für die Atmosphäre.

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Draußen mag Bochum 2026 sein, doch drinnen fühlt es sich ein paar Jahrzehnte früher an. Schon mittags um 2 Uhr ist das Lokal gut gefüllt. Rentner, Stammgäste und alle Hungrigen sitzen zusammen aufgetischt im ur-gemütlichen und rustikalen Ambiente. An der Wand hängt ein künstlicher Pferdekopf, der die besondere Ausrichtung der Küche unterstreicht.

40 Jahre Pferdefleisch-Konzept und treue Kundschaft

Martina Meier bedient ihre Gäste seit 18 Jahren mit Herz und Ruhrpott-Charme. Vor vier Jahren hat sie das Lokal gemeinsam mit einem Partner übernommen, wobei die Tradition des Pferdefleisches dort bereits lange verwurzelt ist. Seit rund 40 Jahren steht Pferd auf der Speisekarte des Restaurants. Auch Meiers Vorgänger hat die Gerichte bereits angeboten und dabei treue Fans gewonnen.

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Die Kunden sind sich einig, dass das Angebot einzigartig ist. Manche Gäste reisen extra für das Pferdefleisch aus den umliegenden Städten an. Martina Meier betont, dass es nicht viele Lokale gebe, die es anbieten. Dies mache den Ort zu einem besonderen Anziehungspunkt für Feinschmecker und Traditionsliebhaber im gesamten Ruhrgebiet.

Kundenmeinungen und Fleischbeschaffung im Detail

Stammgast Wolfgang Keil, 75 Jahre alt, ist von seiner Pferderoulade für 22,90 Euro begeistert. Er beschreibt das Fleisch als sehr zart, ähnlich im Geschmack wie Rindfleisch und gut gewürzt. Wolfgang Keil kann es seinen Mitmenschen nur wärmstens empfehlen, da er die Qualität der Zubereitung schätzt. Nicht nur ältere Gäste sind von den Gerichten überzeugt.

Martina Meier erzählt, dass auch viele jüngere Menschen das Fleisch für sich entdeckt haben. Das Fleisch für ihre Gerichte bezieht die Wirtin von einer speziellen Ross-Schlachterei. Dies garantiert ihr eine konstante Qualität, während sie selbst als ehemalige Springreiterin keine Berührungsängste mit dem Thema hat.

Emotionale Distanz zur eigenen Tierliebe

Martina Meier erklärt, dass sie selbst niemals Pferdefleisch essen würde, da sie früher eigene Pferde hatte und es ihr nicht übers Herz bringen würde. Ihre eigenen Pferde hießen Lotti und Peggy. Sie hatte sie als junge Frau, was ihre Liebe zu den Tieren unterstreicht.

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Ob sie an Lotti und Peggy denken muss, wenn sie Pferd serviert? Meier lacht und sagt, nein. Sie weiß ja, dass es nicht die beiden sind, die da auf den Tellern liegen. Diese klare Trennung ermöglicht es ihr, ihr gastronomisches Angebot mit vollem Einsatz zu betreiben, ohne mit Schuldgefühlen zu kämpfen.