Restaurierung des Cerne Abbas Giants: Klimawandel zwingt zu umfangreichen Eingriffen

Der 55 Meter hohe Kreide-Riese von Cerne Abbas steht wegen stärkerer Erosion und Algenwachstum vor einer großen Restaurierungsaktion. 17 Tonnen Kreide werden eingebracht, um die Konturen zu erneuern - ein Prozess, der durch extreme Wetterbedingungen erschwert wird.

Der berühmte Kreide-Riese von Cerne Abbas, der seit Jahrhunderten über die sanften Hügel von Dorset wacht, steht derzeit vor einer beispiellosen Bedrohung. Die monumentale Figur, die etwa 55 Meter hoch in die Erde geritzt ist und einen nackten Mann mit Keule sowie einem überdimensionalen Phallus darstellt, verliert durch die veränderten klimatischen Bedingungen zunehmend ihre Konturen.

Starke Winterregen spülen die weiche Kreide schneller aus dem Boden, ein feuchteres Klima begünstigt das Wachstum von Algen und das sommerliche Trockenperioden verlangsamen die Regeneration des Grases, sodass die Kreide stärker der Erosion ausgesetzt ist. Der seit 1920 vom National Trust betreute Riese muss deshalb einer umfangreichen Restaurierungsaktion unterzogen werden, bei der bisher 17 Tonnen frische Kreide eingebracht werden, um die ursprünglichen Linien nachzuziehen und die Silhouette wieder deutlich erkennbar zu machen.

Die Wiederherstellung ist jedoch alles andere als ein einfacher Vorgang. Die Arbeiten, die Ende Mai begonnen wurden, sollten ursprünglich etwa zwei Wochen dauern, wurden jedoch durch anhaltende Starkregen, heftige Windböen und extreme Hitzeperioden stark beeinträchtigt. Trotz dieser widrigen Umstände gehen die Restauratoren konzentriert vor, um die Figur in ihrem historischen Glanz zu erhalten.

Bisher wurde der Cerne Abbas Giant etwa alle zehn Jahre nachgepflegt, doch die zunehmende Wetterextremität lässt befürchten, dass solche Eingriffe künftig häufiger erforderlich sein werden, um das Kunstwerk vor weiterem Verfall zu bewahren. Die Ursprünge des Riesen bleiben rätselhaft. Historische Aufzeichnungen, die erstmals im 17. Jahrhundert auftauchen, belegen seine Existenz, während einige Wissenschaftler vermuten, dass die Figur bereits aus der keltischen Vorzeit stammen könnte.

Der eindrucksvolle Stehmann mit kleinem Kopf, sichtbaren Rippen und einer sieben Meter langen Phallus misst mit seiner Keule insgesamt mehr als 60 Meter. Bis heute ist nicht geklärt, wer die Kreidekunst geschaffen hat und aus welchen kulturellen Kontexten sie entstanden ist. Die laufende Restaurierung bietet jedoch die Chance, nicht nur das monumentale Erscheinungsbild zu sichern, sondern auch das Interesse an seiner geheimnisvollen Herkunft neu zu entfachen





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