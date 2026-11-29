Resturlaub 2026: Urlaub verfällt am 31. Dezember nur nach Hinweis des Arbeitgebers. Fristen, Übertragung bis 31. März 2027 und Ausnahmen im Überblick.

Resturlaub 2026: Urlaub verfällt am 31. Dezember nur nach Hinweis des Arbeitgebers. Fristen, Übertragung bis 31. März 2027 und Ausnahmen im Überblick.76 Urlaubstage, über Jahre nicht genommen, am Ende 17.376,64 Euro brutto.

So viel musste ein Arbeitgeber einer Steuerfachangestellten aus Nordrhein-Westfalen nachzahlen. Er hatte versäumt, sie rechtzeitig vor dem Verfall ihres Urlaubs zu warnen. Der Fall zeigt, was viele Beschäftigte im Dezember falsch einschätzen. Wer noch Resttage auf dem Konto hat, verliert sie an Silvester längst nicht automatisch.muss Urlaub im laufenden Kalenderjahr gewährt und genommen werden.

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Für Urlaub aus 2026 ist der Stichtag also der 31. Dezember 2026. Seit 2019 legt das Bundesarbeitsgericht diese Regel aber deutlich strenger aus, und zwar zugunsten der Beschäftigten. Der Urlaub verfällt nur, wenn der Arbeitgeber vorher seine Pflichten erfüllt hat.