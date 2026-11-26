Dieser Bausatz holt das klassische Pixel-Schiggy zu euch nach Hause.

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Mit einem Pixel-Schiggy bringt Mega ein Stück Nostalgie aus der Ära der ersten Pokémon-Spiele in die Gegenwart. Der Retro-Klemmbaustein-Bausatz formt den bekannten Wasser-Starter und richtet sich gezielt an Sammler und Baumeister mit jede Menge Poké-Nostalgie. Aktuell ist das Set bei Amazon über den Händler Toys for Fun für 13,68 Euro erhältlich . Wer sich nicht entscheiden kann, nimmt einfach Pikachu. Bei Amazon erreicht das Klemmbaustein-Shiggy eine durchschnittliche Bewertung von 4,8 von 5 Sternen. Kunden loben die gute Qualität der Steine und den problemlosen Aufbau.

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Die anderen Sets stehen bei ebenfalls 4,8 oder 4,7 Sternen. Für Kindern der 90er geht mit diesem Set ein Lego-Traum in ErfüllungDie Pokémon-Sets sind ideal für Fans der ersten Poké-Stunde, die ein Faible für den klassischen Pixel-Look haben. Erwachsene Klemmbaustein-Enthusiasten bekommen hier ein kurzweiliges Bauabenteuer, das sich sehr gut für das heimische Regal anbietet. Es ist ein dekoratives Stück Videospielgeschichte, wobei Amazon-Kunden auch noch etwas Geld sparen.