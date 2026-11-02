Rettung am Hochkönig: 20-Jähriger überlebt Schneesturm nach Aussetzung

Ein 20-jähriger deutscher Klettersteiggeher wurde am Hochkönig ausgesetzt. Die Bergrettung kämpfte stundenlang gegen Schneesturm und Eis, um ihn zu retten.

Bei widrigsten Wetterbedingungen kam es am Samstag zu einem dramatischen Einsatz im Hochkönig -Gebirge. Zwei Bergsteiger ließen ihren erschöpften Freund am anspruchsvollen Klettersteig Königsjodler auf 2600 Metern Höhe zurück. Der 20-jährige deutsche Mann musste fast 14 Stunden auf seine Rettung warten, bis ihn die Einsatzkräfte erreichten.

Tour mit zu spät und Ignorieren von Warnungen

Die drei Klettersteiggeher hatten sich am Samstagnachmittag auf den Weg zum Gipfel des Hochkönigs gemacht, der 2941 Meter hoch ist. Trotz widriger Wetterprognosen und der expliziten Warnung einer anderen Bergsteigerin brachen die Deutschen ihre Tour auf. Dies erwies sich als schwerwiegender Fehler in der Tourenplanung und Einschätzung der Risiken.

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Die Entscheidung, trotz der bekannten Gefahren loszuziehen, legte den Grundstein für die nachfolgende Notfallsituation. Die Wetterlage verschlechterte sich schnell, und die Sichtweite ging drastisch zurück. Die Kombination aus fehlender Vorbereitung und dem Ignorieren von Warnsignalen führte dazu, dass die Gruppe in eine ausweglose Lage geriet.

Kräfteverlust und Notruf in der Höhe

Auf einer Höhe von 2600 Metern verließen den 20-Jährigen im heftigen Schneetreiben langsam seine Kräfte. Seine Begleiter stiegen jedoch weiter zum bereits geschlossenen Matrashaus am Gipfel auf. Der auf sich allein gestellte junge Mann setzte daraufhin einen Notruf ab, um Hilfe zu rufen. Die Bergrettung in Salzburg reagierte umgehend.

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Die Einsatzkräfte zögerten keine Sekunde und machten sich sofort auf den Weg. Der Aufstieg war aufgrund der herrschenden Witterungsbedingungen auch für die erfahrenen Retter sehr fordernd. Der Einsatzleiter Wolfgang Haggenmüller hielt telefonisch Kontakt zu dem unterkühlten und erschöpften Deutschen, um ihn zu stabilisieren.

Einsätze gegen Eis und Schneerutschen

Haggenmüller trieb den 20-Jährigen an, in Bewegung zu bleiben, um nicht zu erfrieren. Doch die Zeit rannte den Rettern davon. Der Hubschrauber konnte wegen des anhaltenden Schneetreibens nicht starten, was den bodengebundenen Einsatz erschwerte. Der steile und felsige Aufstieg war nur mit Steigeisen begehbar, da er stark vereist und rutschig war.

Erst gegen Mitternacht erreichten elf Retter den Deutschen. Doch er war noch lange nicht in Sicherheit. Er wurde für den Abstieg im Tiefschnee angeseilt. Der Steig war nicht mehr sichtbar, es herrschte Absturzgefahr, und die Wegfindung war sehr schwierig. Außerdem gingen Schneerutschen im steilen Gelände ab.

Lange Abfahrt und strafrechtliche Ermittlungen

Es war für alle Beteiligten lebensgefährlich. Mehr als acht Stunden dauerte der Abstieg im dichten Schnee. Gerhard Kremser, der Pongauer Bezirksleiter der Bergrettung, betonte, dass der Ausgesetzte unter diesen Bedingungen vermutlich nicht überlebt hätte. Ein Einsatz, der zeigt, wie schnell Selbstüberschätzung zu lebensbedrohlichen Situationen führt.

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Bergsteigen bedeutet auch, rechtzeitig umzukehren, da die Berge nicht davonlaufen. Die Begleiter des jungen Mannes erreichten das Haus am Gipfel und stiegen am Sonntagvormittag über den normalen Wanderweg ab. Die Alpinpolizei ermittelt aktuell in der Sache, um die genaue Verantwortung zu klären.