Drei Personen werden bei dem Unfall auf der A8 verletzt. Polizei kritisiert mangelnde Rettungsgasse. Einsatzfahrzeuge kommen nicht zu den Verletzten.

Rettungsgasse funktioniert nach Unfall auf der A8 nicht: Lange Staus bei Dasing in Richtung München Drei Personen werden bei dem Unfall auf der A8 verletzt.

Polizei kritisiert mangelnde Rettungsgasse. Einsatzfahrzeuge kommen nicht zu den Verletzten. Zwischen Friedberg und Dasing geht auf der A8 nach einem Unfall derzeit gar nichts mehr. In Fahrtrichtung München bleibt die A8 noch gesperrt.

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Zwischen Friedberg und Dasing geht auf der A8 nach einem Unfall derzeit gar nichts mehr. In Fahrtrichtung München bleibt die A8 noch gesperrt.

„Die Rettungsgasse funktioniert überhaupt nicht, es ist katastrophal“, funkte am Montagabend gegen 17.30 Uhr ein Polizeibeamter an seinen Kollegen von der Autobahnpolizei Gersthofen. Dadurch kamen die Räum- und Rettungsfahrzeuge nur schwer zur Unfallstelle auf der Autobahn A8 zwischenzwischen Friedberg und Dasing zu einem Unfall gekommen. Die Fahrbahn war teilweise völlig gesperrt. Nach ersten Erkenntnissen des Polizeipräsidiums Schwaben Nord waren in den Unfall drei Fahrzeuge verwickelt.

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„Wir gehen momentan von drei verletzten Personen aus“, wie ein Pressesprecher informiert. Noch gibt es keine genauen Angaben, wie schwer die Personen verletzt sind.

„Ein Rettungshubschrauber wurde angefordert. “ Alle drei Fahrzeuge sind so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden müssen. Deshalb wurde die Fahrbahn in Fahrtrichtung München auf einer Länge von dreieinhalb Kilometern zunächst vollständig gesperrt. Die Polizei bat, den Bereich großräumig zu umfahren.