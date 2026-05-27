Rettungsmission in Laos: Letzter Tauchgang in der Höhle bevorsteh

Seit Tagen kämpfen Retter in Laos gegen die Zeit, um zu den verschollenen Bergmännern in einer Höhle vorzudringen. In einem letzten Tauchgang wollen sie heute in die hintere Kammer vordringen, wo die Männer vermutet werden. Die Retter müssen sich unter extremen Bedingungen durch die Höhle arbeiten und kämpfen gegen Einsturzgefahr und schlechte Luft unter Tage an.

Die Zeit drängt für die Retter in Laos , die seit Tagen versuchen, zu den verschollenen Bergmänner n in einer Höhle vorzudringen. In einem letzten Tauchgang wollen sie heute in die hintere Kammer vordringen.

Unter ihnen ist auch ein Spezialtaucher aus Finnland.

'Wir kämpfen gegen die Zeit, denn heute ist der siebte Tag, und der Weg hinein ist voller Herausforderungen', sagt der finnische Höhlentaucher Mikko Paasi. Die Retter müssen sich unter extremen Bedingungen durch die Höhle arbeiten, teilweise auf dem Bauch oder auf den Knien durch enge Tunnel kriechen und komplett überflutete Passagen durchtauchen. Dazu kommen Einsturzgefahr und schlechte Luft unter Tage.

Der Wasserstand in der Höhle ist inzwischen deutlich gesunken, und die Einsatzkräfte haben sich bis auf weniger als 20 Meter an den vermuteten Aufenthaltsort der Männer vorgearbeitet. Vor dem erneuten Rettungsversuch versammelten sich Retter, Beamte und Dorfbewohner am Höhleneingang zu einer traditionellen spirituellen Zeremonie. Dabei wurden Hühner und Reisalkohol geopfert, um die heiligen Geister zu beschwören, den Berg und die Retter zu schützen





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