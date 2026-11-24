Der Hersteller Wildspezialitäten aus Welle ruft Wildsalami zurück. Shigatoxin-Bakterien in der Wurst bergen ernsthafte Gesundheitsgefahren für Verbraucher.

Der Hersteller Wildspezialitäten aus Welle e.K. gibt eine dringende Warnung zur Gesundheit der Verbraucher heraus. Aus dem Vertrieb in den Handel wurden alle Wildsalami -Produkte des Unternehmens aus Welle zurückgerufen. Dieser massenhafte Rückruf ist notwendig, da in den Wurstwaren gefährliche Bakterien nachgewiesen wurden, die ernsthafte Gesundheitsrisiken bergen. Die Behörde und das Unternehmen raten dringend davon ab, die betroffenen Produkte weiterhin zu konsumieren, um schwere Vergiftungen zu vermeiden.

Detektion gefährlicher E.-coli-Bakterien

In einer detaillierten Produktuntersuchung wurde die Präsenz von Shigotoxin-bildenden Escherichia-coli-Bakterien eindeutig festgestellt. Die Anwesenheit dieser spezifischen Keime stellt ein signifikantes Risiko für die menschliche Gesundheit dar. Der Hersteller betont in seiner offiziellen Mitteilung, dass eine ernsthafte Gesundheitsgefahr besteht. Aus diesem Grund wird explizit empfohlen, das Produkt entweder vorsorglich zu entsorgen oder es unverzüglich zur ursprünglichen Verkaufsstelle zurückzubringen. Eine Weitergabe oder der Verzehr wird kategorisch ausgeschlossen.

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Betroffene Chargen und Verpackungsdaten

Die Warnung betrifft ausschließlich Wildsalami-Produkte, die seit dem 17. September 2026 in den Verkauf gelangt sind. Dies bezieht sich konkret auf Verpackungen mit einem Verpackungsdatum ab dem 16. September. Die Wurststücke haben ein Gewicht von etwa 380 bis 410 Gramm und liegen in einer transparenten Verpackung vor. Auf der Verpackung befindet sich die schlichte Bezeichnung "Wildsalami". Zudem trägt sie den Namen des Herstellers "Wildspezialitäten aus Welle e.K." mit Sitz in Welle.

Schwere Erkrankungen durch Zellgift

Der Hersteller Wildspezialitäten aus Welle e.K. warnt eindringlich vor den Folgen des enthaltenen Shigotoxins. Es handelt sich dabei um ein hochwirksames Zellgift, welches schwere und teils lebensbedrohliche Erkrankungen hervorrufen kann. Zu den typischen Symptomen zählen unter anderem blutiger Durchfall und das hämolytisch-urämische Syndrom (HUS). Diese Komplikation kann im weiteren Verlauf sogar zu akutem Nierenversagen führen. In schweren Fällen sind daher lebensbedrohliche Komplikationen für den Konsumenten möglich.

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Sofortige Maßnahmen für Kunden

Betroffene Kunden sollten die Ware sofort aus ihren Haushalten entfernen. Der Verzehr sollte unter allen Umständen vermieden werden, um keine gesundheitlichen Schäden zu riskieren. Der Rückruf gilt für alle erfassten Chargen im Umlauf. Konsumenten, die unsicher sind, ob ihre gekaufte Wildsalami betroffen ist, können die Verpackungsdaten zur Überprüfung heranziehen. Die Transparenz der Verpackung und das Datum auf der Hülle sind die entscheidenden Indikatoren für die Identifikation der gefährlichen Charge.

Präventive Rücknahme durch den Markt

Das Unternehmen hat die Initiative ergriffen, um die Öffentlichkeit schnellstmöglich zu warnen. Der Markt wird angewiesen, die betroffenen Produkte nicht weiter an Endkunden auszuliefern. Die Präventivmaßnahme dient dem Schutz der Verbraucher vor den potenziellen Folgen einer Infektion mit den shigotoxinbildenden Keimen. Durch die schnelle Reaktion des Herstellers Wildspezialitäten aus Welle e.K. soll das Risiko einer weiteren Ausbreitung der kontaminierten Ware eingedämmt werden. Käufer werden aufgefordert, aktiv am Supermarkt mitzuwirken.