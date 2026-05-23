Returning to Cannes: Volker Schlöndorff on His Latest Film 'Heimsuchung' and the Importance of Home

In his latest work, 'Heimsuchung', Volker Schlöndorff tells the story of a house on a single property spanning a century, revisiting the idea of home and its significance to German culture. The film is being praised as a 'Sternstunde des deutschen Kinos'. Schlöndorff discusses the importance of home from a German perspective, its role in identity, and the emotional and physical change it undergoes over generations. He also reflects on the German experience of exile and displacement.

Was für eine triumphale Rückkehr! Vor 60 Jahren zeigte Volker Schlöndorff (87) erstmals einen Film in Cannes ('Der junge Törless', 1966). Jetzt kehrte er mit seinem neuesten Werk zurück an die Croisette und wurde frenetisch bejubelt. 1979 gewann Schlöndorffs Oscar-Knaller 'Die Blechtrommel' die Goldene Palme als bester Film, ' Heimsuchung ' wurde nun aber außerhalb des Wettbewerbs gezeigt.

Dafür feiern Kritiker die Roman-Adaption als 'Sternstunde des deutschen Kinos'.

'Das tut gut', sagt Schlöndorff lächelnd, als er sich mit BILD zum Interview trifft





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