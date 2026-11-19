Das Revell 3D-Puzzle der Flying Lamb aus One Piece ist ab 17 Euro bei Amazon erhältlich. Das Kleber-freie Modell der Strohhutbande verbindet Fan-Artikel mit Bastelspaß.

Das ikonische Piratenschiff der Strohhutbande aus der Anime-Serie One Piece ist nun als Bausatz verfügbar. Der Hersteller Revell bringt die Flying Lamb als detailliertes 3D-Puzzle auf den Markt, das speziell für Fans der Serie konzipiert wurde.

Preisgünstiges 3D-Puzzle für One Piece Fans

Das Revell-3D-Puzzle der Flying Lamb ist eine gelungene Mischung aus Fan-Artikel, Bastelprojekt und Deko-Objekt. Für One Piece-Fans, die das Schiff der Strohhutbande als Souvenir suchen, ist dies eine ideale Gelegenheit. Das Modell gilt als Herzstück der Serie und hat seit der Netflix-Adaption einen hohen Kultstatus erreicht. Es richtet sich sowohl an Einsteiger als auch an erfahrene Puzzle-Fans.

Also read Copper One Resources: Bohrung MHB-41 vertieft Exploration am Projekt Majuba Hill in Nevada

Werkzeugfreier Aufbau aus Schaumstoffplatten

Dank der präzise gestanzten Teile aus hochwertigen Schaumstoffplatten gelingt der Zusammenbau ganz ohne Kleber oder Werkzeug. Die einzelnen Elemente greifen sauber ineinander und lassen Schritt für Schritt ein filigranes Modell entstehen. Dies bietet deutlich mehr als die bloße äußere Form des Schiffs. Typisch für Revell überzeugt das Puzzle mit vielen liebevollen Details und Durchbrüchen, die dem Modell einen fast schon modellbauerischen Charakter verleihen.

Advertisement

Anleitung und Sammlerwert für das Regal

Der Aufbau ist leicht verständlich, gleichzeitig aber so gestaltet, dass auch erfahrene Bastler ihre Freude daran haben. Am Ende steht ein dekoratives Sammlerstück, das die Flying Lamb eindrucksvoll in Szene setzt und sich perfekt als Blickfang im Regal eignet. Sie ist ein Symbol für die frühen Abenteuer von Monkey D. Luffy und seiner Crew. Das Set verbindet damit Modellbau-Feeling mit klassischem Puzzlespaß für die eigenen vier Wände.

Verfügbarkeit und Affiliate-Hinweise

Bei Amazon bekommt ihr das Modell gerade in einer detailreichen Nachbildung dar. Der Preis beträgt aktuell 17 Euro, was es zu einem sehr attraktiven Angebot für Sammler macht. Wenn ihr über die entsprechenden Links einkauft, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis bleibt dabei unverändert und wird durch ein Symbol für Affiliate-Links gekennzeichnet.