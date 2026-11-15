Reverion nominiert für Zukunftspreis: Pläne für Werk mit 800 Arbeitsplätzen

Reverion ist für den Deutschen Zukunftspreis nominiert und plant mit 175 Mio. Dollar ein neues Werk. Landratin Groß begrüßt die 800 neuen Jobs im Kreis Landsberg.

Das Unternehmen Reverion aus dem Kreis Landsberg ist als einer von drei Finalisten für den Deutschen Zukunftspreis des Bundespräsidenten nominiert. Die Auszeichnung wird am 18. November verliehen, während die Feierlichkeiten live übertragen werden. Parallel zur Nominierung hat das Unternehmen konkrete Expansionspläne vorgestellt, die den Wirtschaftsstandort nachhaltig stärken sollen.

Technologie und Finanzierung des Werksneubaus

Reverion hat Ende September eine Finanzierungsrunde über 175 Millionen US-Dollar abgeschlossen. Die Runde wurde vom europäischen Wachstumsfonds Kembara angeführt, an dem auch die Allianz, KfW Capital und weitere Investoren beteiligt sind. Das eingeworbene Kapital ist speziell für den Bau eines neuen Produktionsstandorts vorgesehen, da die Nachfrage nach der reversiblen Brennstoffzellentechnologie des Unternehmens stark ansteigt.

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Die Technologie des 2022 gegründeten Unternehmens basiert auf einem reversiblen Brennstoffzellenkraftwerk. Im Modus der Energieaufnahme kann die Anlage bei Stromüberschuss Wasserstoff oder synthetisches Methan erzeugen. Fehlt im Netz Strom, dreht sich der Prozess um und produziert mit Wasserstoff, Methan oder Biogas wieder Elektrizität, um längere Speicherkapazitäten als konventionelle Batterien zu ermöglichen.

Mit dem neuen Werk sollen bis zu 800 Beschäftigte an einem Standort arbeiten. Aktuell sind am bisherigen Standort bereits rund 200 Mitarbeiter tätig. Die Expansion zielt darauf ab, die Produktionskapazitäten massiv zu erhöhen und die wachsende Marktnachfrage durch eigene Fertigungsverfahren zu bedienen, statt sich auf externe Partner zu verlassen.

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Nominierte und Gründer der Innovation

Die Nominierung für den renommierten Preis umfasst die Gründer Stephan Herrmann und Felix Fischer sowie Professor Hartmut Spliethoff von der TU München. Der Preis wird traditionell am 18. November überreicht, wobei die Chancen auf den Sieg bei 1:3 stehen. Neben Reverion sind die Advitos GmbH aus München, die Lösungen gegen Organversagen entwickelt, und ein Team des Karlsruher Instituts für Technologie mit 3D-Druck im Nanobereich nominiert.

Reverion konnte sich in jüngster Vergangenheit über mehrere Aufträge freuen, was die positive Marktentwicklung unterstreicht. Die Zeichen stehen laut Unternehmensangaben eindeutig auf Expansion, da die Lösung für die langfristige Speicherung erneuerbarer Energien in der Energiebranche als kritisch und zukunftsweisend gilt. Die Nominierung durch den Bundespräsidenten ist ein wichtiger Indikator für die technologische Relevanz des Ansatzes.

Regionale Auswirkungen und politische Bewertung

Landrätin Daniela Groß von den Grünen im Kreis Landsberg begrüßt die Entwicklungen ausdrücklich. Sie betont in einer Aussage, dass man stolz auf ein so innovatives und zukunftsorientiertes Unternehmen im Landkreis sei. Die Ansiedlung von Arbeitsplätzen und der Beitrag zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts werden als zentrale Vorteile der Unternehmensentwicklung gewertet.

Ganz besonders hervorhebt die Landrätin ihre Aufgabe, dafür zu sorgen, dass Unternehmen bestmögliche Rahmenbedingungen vorfinden. Es ist ihr wichtiges Anliegen, die erfolgreiche Entwicklung von Ideen und Potenzialen lokaler Akteure zu unterstützen. Die Erweiterung des Standorts würde den lokalen Arbeitsmarkt spürbar erweitern und die wirtschaftliche Resilienz der Region festigen.

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Die Diskussion um die Chance einer Ansiedlung am neuen Standort ist aktuell im Fokus der regionalen Politik. Während die Existenz des Unternehmens bereits im Landkreis verankert ist, soll das neue Werk den Fokus auf die industrielle Massenproduktion legen. Die 800 neuen Arbeitsplätze würden die lokale Infrastruktur und die Nachfrage nach Wohnraum und Dienstleistungen in der Region voraussichtlich signifikant antreiben.