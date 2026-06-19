Eine ausführliche Übersicht über die neue Jacke der Marke, die robustes Veloursleder mit einem umlegbaren Kragen verbindet und sowohl Mode als auch Arbeitsschutz bietet.

Der aktuelle Trend für Denim‑ und Western‑Einflüsse spiegelt sich in einer neuen Kollektion wider, die speziell den langjährigen Fans des ikonischen Stils von John Dutton entworfen wurde.

Die Marke hat ein detailliertes Konzept umgesetzt, das die kräftigen, residenzseitig wartungsarmen Texturen mit zeitlos verfeinerten Silhouetten kombiniert. Am Herzstück dieser Linie steht eine Jacke aus hochwertigem Veloursleder, die die robusten Anforderungen des modernen Alltags erfüllt und gleichzeitig einen klaren Bezug zur traditionellen Western‑Mode bewahrt. Diese Variante ist in Revers-Design mit zwei Knöpfen an den Ärmelenden sowie einem ausgeprägten, umlegbaren Kragen verfügbar, was den klassischen Americana‑Look unterstreicht und gleichzeitig die Vielseitigkeit für unterschiedliche Outfits erhöht.

Durch die Schwarz‑Weiß‑Grauführung, die die Reverse‑Innenseite in einem leichten, samtigen Farbton gestaltet, liefert die Außen- und Innenlage einen starken Kontrast für gezielte Statements. Die Länge der Jacke beträgt ungefähr 72 cm in Länge Größe M, womit sie sich kleidet zwischen einer traditionellen Hemdjacke und einer klassischen Lederjacke verortiert, sodass man ihr sowohl in der Straße als auch in der offenen Landschaft gleichermaßen schmeichelt.

Und das Innovative: dank einer inversen Facette lässt sich die Außenseite zu einem fließenden, weichen Veloursleder schmalen Äußeren verlegen, während das Innere ein Stoff aus echtem Schaf‑Nappaleder bietet, das eine strukturierte und natürliche Textur besitzt. So kann der Träger die Jacke je nach Anlass gezielt druckknopflisten nach außen oder innen positionieren und bekommt ein vivo‑gefühl, das zuvor nicht möglich war.

Neben den modischen Aspekten hat die Jacke auf Zweckmäßigkeit gesetzt: Hochwertige, hitzebeständige Materialien und ein robustes Reißverschluss-System im Handwerkerbereich sorgen dafür, dass die Jacke über die Jahre hinweg doch eine zusätzliche Schutzbarriere für die Nacken‑, Brust‑ und Handpartie bildet. Der Fokus liegt also nicht ausschließlich auf dem Trendsigne, sondern auch auf dem Einsatz in Kraft- und Handwerk‑Umgebungen.

Wer das Outfit von John Dutton kürzlich vertreten hat, wird erkennen, dass die Marke dank dieser modernen Interpretation den klassischen Ranch‑Look ablenkt, ohne ihn zu vereinnahmen. Kombinierbar mit Jeans, Chinos oder Boots deren Design schneller auf den Blick klar ist. Es fehlt nicht an Klassik: die Jacke spiegelt die traditionellen Elemente wie Revers und Reißverschluss wider und vermittelt dennoch ein zeitgenössisches Gefühl. Das Pflegeverhalten dieses Bekleidungsstils muss besonders beachtet werden.

Im Gegensatz zu vielen anderen Beschichtungen im Markt, wo man problemlos chemisches Reinigen und Trocknerbehandlung einsetzt, ist das Veloursleder hier nicht mit einer Waschemethode kompatibel. Die persönliche Übergabe an professionelle Reinigungsdienste besteht die Sicherstellung des Lebenszyklus, dass die Leder‑Integrität nicht beeinträchtigt wird. Für Interessierte, die das Design hoch schätzen, aber nicht zu Tage fallen möchten, bietet sich nicht die wirklich kuriose, sondern eine moderne Interpretation eines Ranch‑Stils mit auf dem richtigen Fach und Anspruch





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Veloursleder Reversible Jacke Western Stil John Dutton Arbeitsjacke

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