Revierderby-Debüt für Horn - VfL Bochum ohne Stammtorhüter und Boadu

VfL Bochum muss im Revierderby gegen Borussia Dortmund auf seinen Stammtorhüter Drewes verzichten, der krankheitsbedingt ausfällt. Der 31-jährige Marwin Horn feiert sein Bundesliga-Debüt für den VfL. Trainer Thomas Hecking muss zudem auf Torjäger Myron Boadu (Oberschenkelverletzung) und Rechtsverteidiger Felix Passlack (Augen-OP) verzichten.

VfL Bochum steht vor einem personellen Dilemma im Tor für das Revierderby gegen Borussia Dortmund . Der Stammtorhüter Drewes fällt krankheitsbedingt aus, was den erfahrenen Bundesliga-Torhüter Marwin Horn zum Debüt für den VfL bewegen wird. Der 31-Jährige, der im Sommer vom VfL verpflichtet wurde, stand bisher nur in Testspielen auf dem Platz. Nach seinem Abschied vom 1. FC Köln im Sommer 2023 und einem halben Jahr ohne Verein hatte Horn sich zuletzt RB Salzburg angeschlossen.

Für seinen Heimatverein Köln absolvierte der Torwart 329 Pflichtspiele. Neben Horn muss Trainer Thomas Hecking im Spiel gegen Dortmund auch auf Torjäger Myron Boadu verzichten, der sich im Spiel gegen Holstein Kiel eine Oberschenkelverletzung zugezogen hat. Rechtsverteidiger Felix Passlack fällt nach einer Augen-OP unter der Woche aus. Maximilian Wittek fehlt außerdem gelb-gesperrt.





