Revision gegen Urteil in Fall Fabian: Gina H. geht vor den BGH

Gina H. legt Revision gegen Mordurteil im Fall des getöteten Achtjährigen ein. Der Bundesgerichtsfhof prüft nun Rechtsfehler der Urteilsbegründung.

Im juristischen Nachspiel des dramatischen Falles um den tödlich verletzten Achtjährigen Fabian hat die 30-jährige Angeklagte Gina H. offiziell Rechtsmittel eingelegt. Sie bestreitet weiterhin ihre Schuld und kündigt an, gegen das ergangene Mordurteil vorzugehen, da sie die Vorwürfe nicht als zutreffend akzeptiert. Mit diesem Schritt zielt die Verteidigung darauf ab, die rechtliche Grundlage des Urteils auf Heben zu prüfen, anstatt eine vollständige Neuverhandlung der Tatsachen vorzubereiten.

Hintergrund des Mordurteils in Rostock

Das Landgericht Rostock hatte Gina H. im vergangenen Jahr nach einem umfassenden Indizienprozess, der sich über mehr als sechs Monate erstreckte, zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt. Die Kammer des Gerichts stellte dabei fest, dass die besondere Schwere der Schuld bei der Täterin vorliegt. In ihrer ausführlichen Urteilsbegründung unterstrich der Vorsitzende Richter Holger Schütt die absolute Überzeugung der Justiz: Ihm besteht kein einziger Zweifel daran, dass Gina H. die Tat begangen hat, auch wenn es keine direkten Beweise gab.

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Umfangreiche Indizienkette ersetzt direkte Beweise

Die Verurteilung stützte sich ausschließlich auf eine lange Kette von Indizien, da es weder ein Geständnis der Angeklagten noch Augenzeugen der Tat oder eine sichergestellte Tatwaffe gab. Richter Schütt ging in seiner Begründung auf insgesamt 44 einzelne Indizien ein, die zusammen die Überzeugung der Strafkammer von der Schuld Gina H.s bestätigten. Die Verteidigung hatte sich während des Prozesses konsequent für einen Freispruch ausgesprochen und die Schlüssigkeit dieser Indizienkette angezweifelt, was jedoch im Urteil des Landgerichts keinen Bestand hatte.

Position der Verteidigung um Andreas Ohm

Unmittelbar nach dem Urteilsspruch hatte der Verteidiger Andreas Ohm gegenüber der Medienöffentlichkeit klargestellt, dass Gina H. das Urteil nicht akzeptieren werde, da sie sich für unschuldig hält. Ohm bestätigte zudem, dass die Einlegung der Revision bereits vorab im Team besprochen worden war. Die Strategie war im letzten Wort der Angeklagten anklingend deutlich geworden, wonach eine Verurteilung nicht hingenommen würde, weil die Tat nicht von ihr ausgegangen sei. Die rechtlichen Schritte wurden somit direkt im Anschluss an die mündliche Verhandlung finalisiert.

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Ablauf des Revisionsverfahrens vor dem Bundesgerichtshof

Die Revision dient dazu, das Urteil primär auf Rechtsfehler hin überprüfen zu lassen. Im Gegensatz zu einer Berufung findet vor dem zuständigen Bundesgerichtshof keine vollständige neu Verhandlung der Tatsachen statt. Das höchste deutsche Gericht in Zivil- und Strafsachen prüft ausschließlich die rechtliche Anwendbarkeit und die korrekte Verfahrensfolge. Der Bundesgerichtshof trifft dabei keine eigenen neuen Tatsachenfeststellungen, sondern bewertet nur, ob das Landgericht Rostock das Gesetz fehlerhaft ausgelegt oder Verfahrensnormen verletzt hat.

Rechtskraft und weitere Verfahrensschritte

Bis der Bundesgerichtshof über die eingelegte Revision entschieden hat, ist das Urteil gegen Gina H. noch nicht rechtskräftig. Sollte das höchste Gericht einen entscheidenden Rechtsfehler feststellen, kann es das Urteil aufheben und die Sache zur erneuten Verhandlung an das Landgericht zurückverweisen. Ist die Revision hingegen unbegründet, wird das Mordurteil rechtskräftig, was die Vollstreckung der lebenslangen Haftstrafe zur Folge hätte. Die weitere juristische Entwicklung bleibt somit abzuwarten, bis das finale Urteil des Bundesgerichtshofs vorliegt.