Revival Gold: Mercur Projekt Utah Meilenstein Q1 2027

Revival Gold aktualisiert Mercur Projekt in Utah. 24 km Bohren, PFS und MRE Studien für Q1 2027 geplant. Metallurgische Tests zeigen optimierte Laugung.

Das Unternehmen Revival Gold Inc. hat heute ein umfassendes Update zum Goldprojekt Mercur in Utah veröffentlicht. Seit Beginn der Aktivitäten hat das Unternehmen über 24 Kilometer an Bohrungen zur Ressourcenabgrenzung niedergebracht. Diese Arbeiten dienen der Präzisierung der mineralischen Vorkommen und der Vorbereitung auf die nächsten regulatorischen Schritte.

Geologische Modellierung und Ressourcenabgrenzung

Revival Gold hat in den vergangenen 18 Monaten konsequent an der Verfeinerung der geologischen Modelle für die Gebiete Main Mercur und South Mercur gearbeitet. Der Mineralressourcenberater RESPEC Company LLC entwickelt derzeit die aktualisierten Modelle für beide Bereiche. Für Main Mercur wurde ein verbessertes Modell der historischen Tagebau-Oberfläche erstellt, während für South Mercur das Modell der ehemaligen untertägigen Abbaustätten vervollständigt wurde. Diese Details sind entscheidend für die zukünftige Planung des Bergbaus.

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Die Umwandlung der vermuteten Mineralressourcen in die Kategorien nachgewiesen und angedeutet ist ein zentrales Ziel dieser Phase. John Meyer, Executive Vice President für Engineering und Entwicklung, bestätigte, dass das aktualisierte Ressourcenmodell für South Mercur kurz vor der Fertigstellung steht. Ein aktualisierter Entwurf des Ressourcenmodells für Main Mercur wird voraussichtlich noch im November 2026 abgeschlossen sein. Diese zeitlichen Vorgaben sind fest im Projektplan verankert.

Metallurgische Tests und technische Studien

Die CS-2 Pty Ltd hat eine umfassende Analyse der geometallurgischen Eigenschaften von Mercur abgeschlossen. Diese Studie nutzt historische und aktuelle Daten, einschließlich Zyanid-Analysen, Brandproben und organischer Kohlenstoffanalysen. Der Berater hat zudem prädiktive KI-Analysen vom Typ Datarock herangezogen, um die Effizienz der Aufbereitung vorherzusagen. Die Entwicklung eines geometallurgischen Blockmodells basiert auf diesen detaillierten Analyseergebnissen.

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Kappes Cassiday & Associates hat als Metallurgie-Berater 18 Säulenlaugungstests durchgeführt. Diese Tests nutzten 11 Mischproben aus Bohrkernen des Jahres 2025. Die Korngrößen reichten von 6,35 Millimetern bis zu 37,5 Millimetern. Drei Säulen wurden mit Zement agglomeriert, um die gewünschte Durchlässigkeit zu erreichen. Der Laugungszyklus dauerte zwischen 89 und 125 Tagen.

Die ersten Ergebnisse dieser metallurgischen Tests wurden am 17. August 2026 veröffentlicht. Die vollständigen Ergebnisse sollen noch im November 2026 erwartet werden. Die Tests zeigten, dass zement-agglomerierte Säulen höhere Laugungsausbeuten erzielten. Materialien mit erhöhtem Sulfid- und Kohlenstoffgehalt wiesen jedoch niedrigere Ausbeuten auf als ursprünglich prognostiziert.

Zeitplan für Vormachbarkeitsstudie und Genehmigungen

Revival Gold strebt an, bis Ende des ersten Quartals 2027 eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung und eine Vormachbarkeitsstudie fertigzustellen. Hugh Agro, Präsident und Chief Executive Officer, betonte, dass alle Arbeiten planmäßig voranschreiten. Die grundlegenden Umweltstudien vor Ort sind weitgehend abgeschlossen. Die Berichtsentwürfe befinden sich in der finalen Bearbeitungsphase.

Parallel dazu laufen die Vorbereitungen für die Einreichung einer Absichtserklärung zur Überarbeitung der Large Mine Operating Genehmigung. Dies ist ein wichtiger Schritt, um das formelle Genehmigungsverfahren für das Projekt in Utah zu starten. Die Studie zur Standort- und Minenplanung hat bereits zu einem optimierten Projektlayout geführt. Dieser Plan bildet die Grundlage für die zukünftige operationale Effizienz.

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Vier weitere Mischproben wurden aus Bohrkernmaterial hergestellt. Diese dienen der Durchführung von elf weiteren Säulenlaugungstests. Diese Tests sollen die Vorteile der Zementagglomeration weiter bewerten. Sie sollen zudem das Verständnis für die Sensitivität der Haufenlaugung gegenüber der Korngröße schärfen. Die Ergebnisse dieser zusätzlichen Tests werden für das erste Quartal 2027 erwartet.

Die Fortschritte bei Mercur unterstreichen die strategische Ausrichtung von Revival Gold. Das Projekt gilt als größtes primäres Goldentwicklungsprojekt in Utah. Die Kombination aus geologischer Präzision und metallurgischer Optimierung schafft eine solide Basis für die weitere Entwicklung. Alle genannten Daten und Zeitpläne basieren auf den aktuellen internen Berichten des Unternehmens. Die Transparenz dieser Informationen dient der Information der Stakeholder und Investoren.