Revolut, Consorsbank und Openbank: Top-Zinsen für Tagesgeld im November

Aktuelle Übersicht der besten Tagesgeldzinsen im November. Revolut bietet 4,25 Prozent, die Consorsbank erhöht auf 3,8 Prozent. Alle Konditionen und Bedingungen im Detail.

Im November dominieren attraktive Aktionszinsen den Markt für kurzfristige Geldanlagen. Besonders das Institut Revolut hebt sich mit einem Zinssatz von 4,25 Prozent pro Jahr hervor, der für einen Zeitraum von vier Monaten gilt. Dies stellt derzeit die höchste Rendite für neue Kunden dar. Parallel dazu hat die Consorsbank ihre Konditionen erneut angepasst und gewährt nun 3,8 Prozent pro Jahr über fünf Monate.

Höchste Renditen bei Neukundenaktionen

Die Bank of Scotland lockt mit einem langfristigen Angebot von 3,0 Prozent pro Jahr für bis zu zwölf Monate. Diese Laufzeit ist deutlich länger als bei vielen Konkurrenten, setzt jedoch eine Bedingung voraus. Der EZB-Einlagenzins darf während dieser Zeit nicht unter 1,25 Prozent fallen, sonst endet der Anspruch vorzeitig nach einer dreißigtägigen Ankündigung.

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Die spanische Bank BBVA bietet ebenfalls 3,75 Prozent pro Jahr für die ersten sechs Monate an. Das Guthaben bleibt dabei jederzeit verfügbar, ähnlich wie bei klassischen Tagesgeldkonten. Ein besonderer Vorteil liegt in der monatlichen Zinsgutschrift, die den Zinseszins-Effekt stärker fördert als Quartalszahlungen.

Sicherheit durch Einlagensicherungssysteme

Bei der Auswahl der richtigen Bank spielen Sicherheitsmechanismen eine zentrale Rolle. Die Consorsbank gehört zur französischen Gruppe BNP Paribas. Daher sind Einlagen bis zu 100.000 Euro durch den Staat Frankreich mit der Bonität A+ geschützt. Zusätzlich übernimmt der freiwillige Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken den Schutz für Privatkonten bis zu drei Millionen Euro.

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Auch die Openbank, ehemals Santander, nutzt den deutschen gesetzlichen Schutz bis 100.000 Euro sowie den Fonds des Bundesverbandes deutscher Banken. Der Aktionszinssatz von 4,0 Prozent gilt ab einer Mindesteinlage von einem Euro. Bestandskunden erhalten diesen Satz ebenfalls, wenn sie noch kein Tagesgeldkonto besitzen.

Vorteile für große Einlagen und Girokombinationen

Für Anleger mit größeren Summen ist die Consorsbank besonders interessant. Der Zinssatz von 3,8 Prozent gilt dort auf Einlagen bis zu einer Million Euro. Wer bis zum 30. November ein Konto eröffnet und bis zum relevanten Stichtag mindestens 50.000 Euro Guthaben hält, erhält ETF-Anteile im Wert von etwa 100 Euro geschenkt.

Die Comdirect erhöht den Zinssatz für Neukunden von 1,75 auf 3,0 Prozent pro Jahr für sechs Monate. Bei Eröffnung eines zusätzlichen Girokontos steigen die Zinsen sogar auf 3,25 Prozent pro Jahr, jedoch nur auf Einlagen bis zu 250.000 Euro. Die Volkswagenbank bietet 3,75 Prozent für sechs Monate ab dem ersten Cent, wobei die monatliche Auszahlung den Zinseszins fördert.