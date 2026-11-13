Rewe Express-Lieferdienst: 100 Städte bis 2027 geplant

Rewe erweitert seinen Express-Lieferservice bis Ende 2027 auf 100 deutsche Städte. Kunden können Lebensmittel per Fahrradkurier bestellen, wobei Filialpreise für Eigenmarken gelten.

Der deutsche Handelskonzern Rewe kündigt einen signifikanten Ausbau seines Express-Lieferdienstes an. Bis zum Ende des Jahres 2027 sollen Kunden in etwa 100 deutschen Städten die Möglichkeit erhalten, Lebensmittel per Fahrradkurier direkt nach Hause bestellen zu können. Diese Expansion markiert eine strategische Neuausrichtung des Unternehmens im zunehmend umkämpften Markt für schnelle Lieferdienste.

Ausbaupläne und technische Umsetzung

Clemens-Uwe Bauer, der E-Food-Chef von Rewe, bestätigte gegenüber der BILD-Zeitung die geplanten Details zur Infrastruktur. Das Unternehmen setzt dabei nicht auf den Aufbau eigener Fahrradflotten, sondern integriert den neuen Service in bestehende Kuriernetze. Dies ermöglicht eine effiziente Skalierung der Logistik ohne massive Investitionen in neue Fahrzeuge.

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Die geografische Reichweite wird dabei bewusst beschränkt, um die schnelle Zustellung zu gewährleisten. Der Fokus liegt klar auf urbanen Ballungsräumen, in denen die Dichte an Kunden und Lieferwegen optimal genutzt werden kann. Ziel ist es, eine zuverlässige und zeitnahe Belieferung in den ausgewählten Metropolen zu etablieren.

Sortimentsstrategie und Preisgestaltung

Für Kunden, die den Express-Service nutzen, verspricht Rewe besondere Vorteile bei der Preisgestaltung. Bei Eigenmarken und ausgewählten günstigen Artikeln gelten weiterhin die regulären Filialpreise. Diese Maßnahme soll die Attraktivität des Online-Kaufs im Vergleich zum physischen Einkauf vor Ort erhöhen und Preisdifferenzen auszugleichen.

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Neben den Produktpreisen kommen jedoch zusätzliche Kosten auf die Besteller zu. Die Lieferung ist nicht kostenlos, da pauschale Liefergebühren anfallen. Die genaue Höhe dieser Gebühren variiert dynamisch und hängt von der gewählten Plattform, der zurückzulegenden Entfernung sowie der Zusammensetzung des Warenkorbs ab.

Limitierungen und Kundenverhalten

Die logistischen Anforderungen des Express-Handels führen zu konkreten Einschränkungen im verfügbaren Sortiment. So ist beispielsweise ein Sixpack-Bier nicht Teil des Angebots, da die Verpackungsform und das Gewicht den Prozess verlangsamen. Auch Frischethekenware fehlt komplett, weil die individuelle Zusammenstellung an der Theke zu lange dauern würde.

Trotz dieser Begrenzungen zeigt das Kundenverhalten klare Präferenzen. Besonders stark nachgefragt werden Obst und Gemüse, da diese frische Ware im schnellen Tempo besonders geschätzt wird. Bio-Produkte spielen dabei eine dominante Rolle: Mehr als 20 Prozent des gesamten Online-Umsatzes entfallen auf diese Kategorie.

Wettbewerbslandschaft und Marktposition

Der Markt für Lebensmittellieferungen in Deutschland ist durch intensive Konkurrenz geprägt. Rewe sieht sich Mitbewerbern wie Picnic gegenüber, das über eine Beteiligung von Edeka verfügt und mehr als 250 deutsche Städte beliefert. Picnic hebt sich durch kostenlose Lieferungen ab einem Einkaufswert von 45 Euro hervor und bedient damit ein breites Preissegment.

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Ein weiterer starker Konkurrent ist Knuspr, das sich auf regionale Lieferungen spezialisiert hat. Das Unternehmen bietet über 19.000 Artikel an und garantiert oft Zustellungen innerhalb von drei Stunden. Diese Geschwindigkeit stellt hohe Anforderungen an die Lagerhaltung und die letzte Meile der Logistik.

Herausforderungen und zukünftige Strategie

Clemens-Uwe Bauer analysiert die aktuellen Marktbedingungen kritisch. Er räumt ein, dass der Handel als Branche in der Vergangenheit nicht immer das richtige Online-Angebot für die Bedürfnisse der Verbraucher bereitgestellt hat. Diese Erkenntnis treibt die aktuellen Veränderungen bei Rewe voran, um der Nachfrage besser gerecht zu werden.

Ein spezifischer Grund für die relativ niedrige Online-Quoten im Lebensmittelbereich in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern ist das sehr dichte Netz an Supermärkten vor Ort. Dennoch bleibt die Überzeugung, dass Online-Handel und Express-Lieferung ein wesentlicher Bestandteil der Zukunft sein werden. Rewe plant, diese Lücke durch verbesserte digitale Angebote und effiziente Lieferketten zu schließen.