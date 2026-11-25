Rund einen Monat vor den Festtagen laufen die ersten Weihnachtskampagnen des Handels an. Während Edeka auf einen emotionalen Werbefilm verzichtet , serviert Rewe in den TV-Werbeblöcken Storytelling vom Feinsten.

Rund einen Monat vor den Festtagen laufen die ersten Weihnachtskampagnen des Handels an. Während Edeka auf einen emotionalen Werbefilm verzichtet, serviert Rewe in den TV-Werbeblöcken Storytelling und Humor vom Feinsten.

Manchmal ist Weihnachten zum Aus-der-Haut-Fahren - vor allem wenn die buckelige Verwandtschaft zu Besuch kommt. Das wusste schon Regisseur Jeremiah S. Chechik, der 1989"Schöne Bescherung" auf die Leinwände brachte. Es scheint fast so, als wolle das Rewe-Marketingteam um Geschäftsleiterin Elke Wilgmann dem Filmklassiker huldigen. Denn gleich mehrere ikonische Rollen aus"Schöne Bescherung" erleben in der Rewe-Kampagne ein Comeback.

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Von der Schwiegermutter Renate, die zum Weihnachtsfest mit einem riesigen Koffer anreist und sich im Haus der Tochter offenbar für längere Zeit einrichtet, über den riesenhaften Hund, der sich zum Entsetzen des Gastgebers über das auf der festlichen Tafel angerichtete Buffet hermacht, bis hin zum Weihnachtsbraten, der möglicherweise ein klein wenig zu lange im Ofen war, wie ein unsensibler Gast boshafterweise anmerkt, werden gleich mehrere legendäre Szenen aus dem Weihnachts-Evergreen aufgegriffen. Dabei sprühen manche Dialoge geradezu vor Ironie.

So ist der Spruch"Hey, ihr seid ja schon da! Schön!!

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", mit dem die Gastgeberin ihre viel zu früh angereisten Gäste begrüßt, ebenso wenig ernst gemeint wie die Einladung ihres Gatten an seine Schwiegermutter, sie möge doch gerne so lange bleiben wie sie wolle. Die Rewe-Kampagne ist aber weit mehr als ein humorvoller Weihnachtsfilm auf Basis einer filmischen Vorlage. Denn die Marke wird gleich mehrfach clever in die Handlung eingebunden.

Den größten Auftritt hat Rewe gleich zu Beginn des Commercials, als die Familie nach ihrem Weihnachts-Großeinkauf vollbepackt mit Rewe-Tüten nach Hause kommt. Besonders im Fokus steht in dem Werbefilm"Rewe Beste Wahl". Denn die Zimtsterne der Rewe-Eigenmarke sind am Weihnachtsabend so schnell alle, dass dringend Nachschub her muss.

Dass die Frage der Oma, ob die selbstgemacht sind, bejaht wird, während eifrig Zimtsterne aus einer"Rewe Beste Wahl"-Packung nachgefüllt werden, passt zur Gesamtstimmung des Werbefilms, in dem alle wegen der alljährlichen Weihnachtshektik zwar leicht angespannt sind, aber am Ende doch fünfe gerade sein lassen und anders als die Familie Griswold aus"Schöne Bescherung" noch die Kurve kriegen. Dazu passt auch das Motto der Kampagne"Alles aus Liebe, alles fürs Fest", das am Ende eingeblendet wird.

„Wir zeigen Situationen, die viele Menschen aus ihrem eigenen Weihnachtsfest kennen, und machen deutlich, dass es nicht um Perfektion geht, sondern um das gemeinsame Miteinander. “Mit der Weihnachtskampagne will Leonie Baecker daran erinnern, dass es an den Feiertagen vor allem auf das Miteinander ankommt - auch wenn nicht immer alles perfekt läuft. "In dieser Zeit geht es besonders stark um Nähe, Gemeinschaft und darum, füreinander da zu sein.

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Genau hier knüpfen wir als Marke an: Wir zeigen Situationen, die viele Menschen aus ihrem eigenen Weihnachtsfest kennen, und machen deutlich, dass es nicht um Perfektion geht, sondern um das gemeinsame Miteinander", sagt die Head of Rewe Brand Marketing. Im Mittelpunkt der Kampagne stehen die TV-Werbeblöcke.

Zwei 30-Sekünder, die Saatchi & Saatchi gemeinsam mit der Filmproduktion Zauberberg Productions und Regisseur Frieder Wittich umgesetzt hat und die mit dem Klassiker"Christmas is A-Comin" von Bing Crosby unterlegt sind, schaltet die Mediaagentur PION3ERS Düsseldorf bis Jahresende auf reichweitenstarken Sendern. Etwas ausführlicher wird Rewe auf Youtube. Dort werden die Geschichten in einem 45-sekündigen Hauptfilm zusammengeführt.

Zudem ist die Kampagne auf klassischen und digitalen Außenwerbeflächen zu sehen. Um die Social-Media-Aktivierung, bei der sich Creator Tim alias @heinz_comedy in einem augenzwinkernden Rewe-Bootcamp auf die Feiertage vorbereitet, kümmert sich die Agentur Justaddsugar. Wenig überraschend nimmt Rewe die Feiertage zum Anlass, um sein digitales Kundenbindungsprogramm zu promoten. So können App-Nutzer im Rewe-Bonus-Adventskalender vom 1. bis 24.

Dezember jeden täglich ein Türchen öffnen, hinter denen sich verschiedene Coupons, Mini-Games oder die Verlosung von Bonus-Guthaben verbergen.